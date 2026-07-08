「印尼最強咖啡」開進桃園！5款買一送一、冰沙免費升級

印尼知名連鎖品牌Kenangan Coffee（凱娜克咖啡）繼台北信義A11、中壢站前店後，正式插旗桃園市區，第3家台灣門市「新光桃站時光店」將於7月9日在新光三越桃園站前店B1開幕，祭出連4天人氣飲品買一送一、冰沙免費升級等優惠，暑假再掀一波咖啡熱潮。（如遇颱風假，活動將依百貨及品牌公告順延）．

為歡慶新店開幕，7月9日至12日推出限時優惠，凡購買凱娜克拿鐵、柳丁C美式等五款指定人氣飲品，即享買一送一。同時，品牌備受期待的「凱娜冰」系列也正式上市，自7月13日起至8月13日，購買全系列凱娜冰大杯，即可免費升級特大杯，相當於現省20元。

今年4月首度登台後便掀起話題的Kenangan Coffee，以招牌棕櫚糖拿鐵打響名號。迎接盛夏，品牌同步推出6款全新凱娜冰系列，其中「招牌凱娜冰」將經典凱娜克拿鐵化身冰沙，融合秘密棕櫚糖與北海道十勝鮮奶油，呈現香甜滑順口感；「海鹽焦糖輕雪凱娜冰」則以鹹甜交織的層次風味吸引咖啡控。

抹茶控也有新選擇，「靜岡抹茶凱娜冰」選用日本靜岡初摘抹茶，搭配奶蓋展現濃郁茶香；另一款「莓果可可凱娜冰」則融合莓果酸甜與可可香氣，帶出宛如葡萄巧克力球軟糖般的熟悉風味，成為今夏最具話題的新冰沙。

除了飲品新品，品牌也同步推出MBTI人格保溫杯系列，以高彩度配色結合不同人格特質，共推出EST、ISF等8款設計，容量350至600毫升，售價390元至590元，7月9日起全台門市同步販售。

此外，除了桃園新店外，台北信義A11與中壢站前店也同步參與凱娜冰系列免費升級活動，讓消費者無論在哪一家門市，都能享受夏日限定優惠。

MBTI色彩學保溫杯同步新登場。圖/Kenangan Coffee提供

柳丁C美式等品項於桃園「新光桃站時光店」開幕期間限定買一送一。圖/Kenangan Coffee提供