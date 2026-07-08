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人氣Buffet「旭集台中店」開幕爆滿！全台加開「2個月內訂位」明開搶

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「澄甘」主題區提供多種日式甜品。記者陳睿中/攝影
「澄甘」主題區提供多種日式甜品。記者陳睿中/攝影

饗賓集團旗下日式Buffet「旭集 和食集錦」將於7月9日正式進駐台中，於台中大遠百開設品牌第8間分店，店內除了多樣化的日式料理之外，並攜手米其林一星餐廳「吉兆割烹壽司」，推出「蟹肉海膽空氣春捲」、「本鮪中腹澤庵手捲」等聯名料理，另外還有蜜柑鰤魚握壽司、千切筍冷羹、麻薏蝦仁串炸等共計15款限定品項。業者也透露，目前開幕首月訂位已經全滿，為讓更多民眾前來用餐，原訂「提前1個月開放訂位」的政策，將擴大至「提前2個月」，全台分店均可適用。

旭集今年9月份將啟動全新企劃「旭集匠星極宴」，攜手日本料理界指標職人合作，打造期間限定的特色料理。首波將邀請連續8年榮獲米其林一星肯定的「吉兆割烹壽司」主廚許文杰合作，並提前於旭集台中店推出2款開幕限定料理。其中「蟹肉海膽空氣春捲」以極薄春捲皮高溫酥炸，包覆海膽與蟹肉，外層酥脆，內在則充滿濃郁海味；另道「本鮪中腹澤庵手捲」則選用黑鮪魚腹肉，搭配日本赤醋飯與炭烤海苔，並以醃漬蘿蔔增添爽脆口感。

除此之外，旭集台中店也同步推出「蜜柑鰤魚握壽司」、「稻燒鰹魚握壽司」、「日本紫魷握壽司」、「水梨昆布締比目魚壽司」等特色壽司，另外還有以台中「大麵羹」為靈感的「千切筍冷羹」，以及展現在地特色的「麻薏蝦仁串炸」。其他還有「星鰻若筍卷」、「牽絲香芋人形燒」等餐點，同樣皆是台中限定。同時，旭集也首度與日本「NISSEI日世」聯名，推出「北海道濃醇牛乳聖代」及「香盈哈密瓜聖代」，另有3款特色調飲同步亮相，更添餐桌豐富度。

旭集台中店佔地469坪、367個席位，空間設計以「浮世．盛世」為題，揉合竹編、漆器與和紙等日本傳統匠人工藝，將江戶時代與當代台中的氛圍相互搭配，呈現出精緻的用餐氣氛。業者透露，目前開幕首月訂位全滿，為服務更多民眾，原本開放「1個月内」的訂位，將額外開放至「2個月内」，預計7月9日開放預訂，全台分店均可適用。

旭集攜手「吉兆割烹壽司」，推出「本鮪中腹澤庵手捲」。記者陳睿中/攝影
旭集攜手「吉兆割烹壽司」，推出「本鮪中腹澤庵手捲」。記者陳睿中/攝影

展現在地特色的「麻薏蝦仁串炸」。記者陳睿中/攝影
展現在地特色的「麻薏蝦仁串炸」。記者陳睿中/攝影

各式的生魚片、壽司，一直是旭集的人氣品項。記者陳睿中/攝影
各式的生魚片、壽司，一直是旭集的人氣品項。記者陳睿中/攝影

旭集攜手「吉兆割烹壽司」，推出「蟹肉海膽空氣春捲」。記者陳睿中/攝影
旭集攜手「吉兆割烹壽司」，推出「蟹肉海膽空氣春捲」。記者陳睿中/攝影

「千切筍冷羹」與「星鰻若筍卷」。記者陳睿中/攝影
「千切筍冷羹」與「星鰻若筍卷」。記者陳睿中/攝影

旭集首度與日本「NISSEI日世」聯名，推出「北海道濃醇牛乳聖代」及「香盈哈密瓜聖代」，。記者陳睿中/攝影
旭集首度與日本「NISSEI日世」聯名，推出「北海道濃醇牛乳聖代」及「香盈哈密瓜聖代」，。記者陳睿中/攝影

「吉兆割烹壽司」主廚許文杰攜手旭集，推出多種特色料理。記者陳睿中/攝影
「吉兆割烹壽司」主廚許文杰攜手旭集，推出多種特色料理。記者陳睿中/攝影

台中限定「牽絲香芋人形燒」。記者陳睿中/攝影
台中限定「牽絲香芋人形燒」。記者陳睿中/攝影

旭集首度插旗台中。記者陳睿中/攝影
旭集首度插旗台中。記者陳睿中/攝影

旭集台中店推出蜜柑鰤魚、稻燒鰹魚、日本紫魷、水梨昆布締比目魚等特色壽司。記者陳睿中/攝影
旭集台中店推出蜜柑鰤魚、稻燒鰹魚、日本紫魷、水梨昆布締比目魚等特色壽司。記者陳睿中/攝影

旭集台中店延續品牌理念，規劃不同主題餐檯。記者陳睿中/攝影
旭集台中店延續品牌理念，規劃不同主題餐檯。記者陳睿中/攝影

米其林 壽司 台中

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