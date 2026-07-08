巴黎雙星名廚Hideki Nishi 首度客座三二行館！5天限定重現經典法餐

北投三二行館（Villa 32）將於8月12日至16日推出5日限定餐會《朝聖巴黎．雙星之間》，邀請巴黎米其林一星餐廳Pilgrim與Neige d’Été創辦人暨行政主廚Hideki Nishi首度來台客座，以三十餘年旅法經驗，帶來融合日本細膩精神與傳統法式料理工藝的餐桌饗宴。

出生於日本三重縣松阪市的Hideki Nishi，1990年代赴法發展，曾於巴黎傳奇餐廳Taillevent及Four Seasons Hotel George V Paris歷練逾15年，師承法國名廚Philippe Legendre與Éric Briffard。2014年創立Neige d’Été，隔年即摘下米其林一星；2018年再創Pilgrim，2019年同樣獲得米其林一星，成為巴黎法日料理的重要代表人物。

此次客座餐會最大的特色，在於Hideki Nishi堅持傳統法式料理最核心的工序。面對現代餐飲講求效率與出餐速度，許多需要長時間熬煮的法式醬汁、高湯濃縮及減汁技法已逐漸淡出主流廚房，但他始終相信，風味來自時間的累積，而非速度。

在他的廚房裡，一道醬汁往往需要耗費十多個小時慢慢熬製，透過反覆濃縮與收斂，讓層層風味自然堆疊。他認為，時間不是成本，而是料理不可或缺的一部分，也是傳統法式料理最珍貴的價值。

Hideki Nishi的料理同時強調對現場條件的敏銳判斷。他表示，每一道料理都會依據當天的濕度、氣候、食材狀態及烹調環境進行調整，從高湯濃度、醬汁收斂速度到火候掌握，都沒有固定公式，而是透過廚師對當下環境的觀察與經驗，完成最適切的風味表現。

三二行館表示，《朝聖巴黎．雙星之間》不只是一次客座餐會，更希望讓台灣饕客近距離感受當代已逐漸少見的傳統法式料理工藝，以及Hideki Nishi橫跨日本與巴黎三十餘年所累積的料理哲學，在北投展開一場5天限定的巴黎風味之旅。

朝聖巴黎．雙星之間 Villa 32 × Pilgrim x Neige d’Été 米其林客座活動

餐廳：三二行館（台北市北投區中山路32號）

期間：8月12日至8月16日，期間限定5天，午晚宴每個餐期限量32席

費用：午宴每位8,800+10%、 晚宴每位12,800+10%

(Wine Pairing依當日提供為主，可現場加購)

專線：02-6611-8888

網址：https://www.villa32.com/zh-tw

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