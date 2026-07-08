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影／「台灣鰻好的 圓山領鮮」國產農漁產躍上圓山餐桌

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
圓山大飯店夏季主題菜單，選用國產石斑魚製作的板煎龍虎斑搭配味增海膽醬汁。記者邱德祥／攝影
圓山大飯店夏季主題菜單，選用國產石斑魚製作的板煎龍虎斑搭配味增海膽醬汁。記者邱德祥／攝影

為推廣台灣國產優質農漁產品，農業部次長黃昭欽、農業部漁業署署長王茂城攜手嘉義縣長翁章梁及圓山大飯店董事長葉菊蘭，今天共同舉辦「台灣鰻好的·圓山領鮮一國產優質農水產聯合推廣」活動，選用國產鰻魚、石斑魚、台灣鯛及嘉義在地特色農漁產品，結合農業部輔導青年農民生產之優質食材，導入圓山大飯店夏季主題菜單，透過餐飲通路推廣台灣食材，提升市場能見度與消費認同，邀請民眾以實際行動支持台灣農漁產業發展。

黃昭欽表示，國產鰻魚肉質細緻、風味濃郁，富含優質蛋白質及Omega-3脂肪酸，國產石斑魚口感Q彈適合中西多元料理應用。本次由漁業署及嘉義縣政府共同推動，結合鰻魚、石斑魚、台灣鯛、烏殼綠竹筍、蘆筍、鳳梨，以及農業部輔導青農生產白玉菇、芋頭等食材，導入餐飲通路並由主廚團隊設計料理，使國產農漁產品以貼近時令風味方式呈現，提供消費者新鮮、安全且具在地特色的飲食選擇。

本次圓山大飯店集結金龍餐廳、圓苑餐廳、牛排館、松鶴餐廳及宴會廳等國宴主廚團隊，運用國產農漁食材設計13道特色料理，涵蓋湯品、主菜及甜點，展現跨菜系的創意與多元風味。料理內容包括「極上鮮筍鰻魚炊」、「富貴棗香白鰻糯米飯」、「寶島五柳風華龍虎斑」、「閩式剁椒石斑魚」、「板煎龍虎斑搭配味噌海膽醬汁」及「寶島御品紅燒鯛」等特色佳餚，使國產農漁產品，從主餐到甜點皆展現豐富層次與創新風味。

漁業署進一步說明，嘉義縣具備豐富農產資源，從優質水產品到在地特色農產均具市場潛力，透過此次與圓山大飯店合作，不僅有助於提升農漁產品能見度，讓更多消費者認識台灣在地食材，實踐「食在地、嚐當季」之飲食理念。

漁業署表示，圓山大飯店做為國宴場域，長期支持台灣在地農漁業發展，採用自種植、養殖、生產至加工包裝皆於台灣完成之國產食材，透過縮短運輸距離，降低碳足跡，落實從產地到餐桌的永續理念。此舉不僅展現台灣在地食材的卓越品質與安全性，更透過整合優質生產端資源並串聯高端餐飲通路，使國產農漁產品得以直接鏈結國內外消費市場，有助於提升農漁產業的整體價值與國際競爭力。

漁業署強調，國產農漁產品新鮮、安全且品質優良，從產地到餐桌均有完整供應鏈。此次透過圓山大飯店餐飲通路與料理創意，以更貼近消費者生活的方式呈現。

選用國產鰻魚製作的富貴棗香白鰻糯米飯。記者邱德祥／攝影
選用國產鰻魚製作的富貴棗香白鰻糯米飯。記者邱德祥／攝影

為推廣台灣國產優質農漁產品，農業部與圓山大飯店，今天共同舉辦「台灣鰻好的·圓山領鮮一國產優質農水產聯合推廣」活動，選用國產鰻魚、石斑魚、台灣鯛及嘉義在地特色農漁產品，結合農業部輔導青年農民生產之優質食材，導入圓山大飯店夏季主題菜單。記者邱德祥／攝影
為推廣台灣國產優質農漁產品，農業部與圓山大飯店，今天共同舉辦「台灣鰻好的·圓山領鮮一國產優質農水產聯合推廣」活動，選用國產鰻魚、石斑魚、台灣鯛及嘉義在地特色農漁產品，結合農業部輔導青年農民生產之優質食材，導入圓山大飯店夏季主題菜單。記者邱德祥／攝影

選用國產鰻魚製作的各式禮盒。記者邱德祥／攝影
選用國產鰻魚製作的各式禮盒。記者邱德祥／攝影

為推廣臺灣國產優質農漁產品，農業部次長黃昭欽（左四）、農業部漁業署長王茂城（左三）攜手嘉義縣長翁章梁（右三）及圓山大飯店董事長葉菊蘭（右四），今天共同舉辦「台灣鰻好的·圓山領鮮一國產優質農水產聯合推廣」活動，選用國產鰻魚、石斑魚、台灣鯛及嘉義在地特色農漁產品，結合農業部輔導青年農民生產之優質食材，導入圓山大飯店夏季主題菜單。記者邱德祥／攝影
為推廣臺灣國產優質農漁產品，農業部次長黃昭欽（左四）、農業部漁業署長王茂城（左三）攜手嘉義縣長翁章梁（右三）及圓山大飯店董事長葉菊蘭（右四），今天共同舉辦「台灣鰻好的·圓山領鮮一國產優質農水產聯合推廣」活動，選用國產鰻魚、石斑魚、台灣鯛及嘉義在地特色農漁產品，結合農業部輔導青年農民生產之優質食材，導入圓山大飯店夏季主題菜單。記者邱德祥／攝影

嘉義 翁章梁 葉菊蘭

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