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金門高粱首創百年橡木芯條入瓶！「粱芯金門高粱酒」這天開賣

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
首創將百年橡木芯條浸潤入瓶，「粱芯金門高粱酒」開創全新木質風味高粱酒品酩體驗。圖／黑松提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
首創將百年橡木芯條浸潤入瓶，「粱芯金門高粱酒」開創全新木質風味高粱酒品酩體驗。圖／黑松提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

黑松攜手金門酒廠打造「粱芯金門高粱酒」，首度將百年橡木芯條直接封裝入酒瓶，讓特調金門高粱酒在瓶中持續與橡木交織熟成，不僅帶來天然木質香氣，也讓酒液隨時間轉化為獨一無二的金黃色澤，顛覆市場對傳統高粱酒的印象。

不同於一般木桶熟成工藝，「粱芯金門高粱酒」將經特殊處理的百年橡木芯條直接放入瓶中。橡木採用輕燻緩炙烘烤工藝，保留天然木質香氣，再搭配專為此酒款調製的金門高粱酒共同熟成，使酒體逐漸吸收橡木風味，形成層次更加豐富的香氣表現。

由於每支橡木芯條取材位置不同，每瓶酒在熟成過程中都會呈現不同深淺的天然金黃色澤，因此每一瓶都擁有獨特外觀，也成為酒款特色之一。黑松表示，酒體與橡木芯條皆經反覆測試與調整，待風味融合至最佳狀態後才正式上市，消費者購買後無須再等待熟成，開瓶即可享受最佳品飲風味。

實際品飲時，酒香可感受到檀木、奶油及香草等柔和氣息，入口則帶有自然甘甜與細緻木質香，尾韻伴隨淡淡煙燻感、烘焙香及烏梅般酸甜層次，相較於傳統高粱酒，整體口感更加圓潤柔順，也展現木質熟成所帶來的全新風味變化。

「粱芯金門高粱酒」即日起陸續於黑松酒覓酒類專賣店及全台酒類專賣通路上市，7月10日起也將在全聯與大全聯開賣，建議售價每瓶890元，實際販售價格及供貨情況依各通路公告為準。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「粱芯金門高粱酒」瓶中可見的百年橡木芯條，賦予酒款天然烘烤木質風味。圖／黑松提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「粱芯金門高粱酒」瓶中可見的百年橡木芯條，賦予酒款天然烘烤木質風味。圖／黑松提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「粱芯金門高粱酒」推出時，橡木芯條與酒體風味融合已達黃金熟成點，不需再等待，開瓶即享最佳風味。圖／黑松提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「粱芯金門高粱酒」推出時，橡木芯條與酒體風味融合已達黃金熟成點，不需再等待，開瓶即享最佳風味。圖／黑松提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「粱芯金門高粱酒」即日起於「黑松酒覓」及全台各地區酒類專賣店陸續開賣，7月10日起在全聯、大全聯正式販售。圖／黑松提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「粱芯金門高粱酒」即日起於「黑松酒覓」及全台各地區酒類專賣店陸續開賣，7月10日起在全聯、大全聯正式販售。圖／黑松提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

金門 時間 黑松

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