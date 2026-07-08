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CELINE一條絲巾玩出無限可能！法式優雅解鎖多種穿搭靈感

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
CELINE推出全新數位形象廣告「Infinite Possibilities」。圖／CELINE提供
CELINE推出全新數位形象廣告「Infinite Possibilities」。圖／CELINE提供

法國精品品牌CELINE推出全新數位形象廣告「Infinite Possibilities」，透過絲巾系列展現品牌對法式風格與個人表達的全新詮釋。影片由攝影師Eijin Ota、Victor Brun掌鏡，Massimiliano Bomba擔任攝像，以流暢的鏡頭語言捕捉絲巾在不同人物與場景中的變化，傳遞一方絲巾不受框架限制、可隨個人風格自由演繹的設計理念。

CELINE向來將絲巾視為品牌經典配件之一，從凱旋門Triomphe標誌、馬術元素、鍊帶印花到幾何圖騰，結合義大利精製真絲與細膩工藝，不僅展現品牌優雅氣質，也兼具高度實穿性。除了繫於頸間，亦可作為頭巾、披肩、腰帶、包款裝飾，甚至點綴手腕，藉由不同搭配方式展現截然不同的造型層次。

「Infinite Possibilities」延續品牌一貫簡潔而富有詩意的影像風格，沒有刻意示範標準配戴方式，而是透過人物在行走、奔跑、轉身與迎風之間的自然動作，讓絲巾隨著身體律動翻飛、纏繞、披覆與包裹，在不同穿戴者身上呈現截然不同的面貌。影片中的主角並非絲巾本身，而是人與服飾配件之間不斷變化的互動關係。

影片也體現了絲巾作為日常配件的多元可能性：不論性別、年齡或穿搭風格，每位穿戴者都能依循自身習慣與生活節奏，發展專屬於自己的配戴方式。在CELINE，真正的風格並非來自固定公式，而是在每一次自由搭配與重新詮釋中自然形成，也讓一方絲巾成為陪伴日常生活、展現個人態度的重要單品。

「Infinite Possibilities」體現了絲巾作為日常配件的多元可能性。圖／CELINE提供
「Infinite Possibilities」體現了絲巾作為日常配件的多元可能性。圖／CELINE提供

CELINE推出全新數位形象廣告「Infinite Possibilities」。圖／CELINE提供
CELINE推出全新數位形象廣告「Infinite Possibilities」。圖／CELINE提供

CELINE「Infinite Possibilities」由攝影師Eijin Ota、Victor Brun掌鏡。圖／CELINE提供
CELINE「Infinite Possibilities」由攝影師Eijin Ota、Victor Brun掌鏡。圖／CELINE提供

「Infinite Possibilities」體現了絲巾作為日常配件的多元可能性。圖／CELINE提供
「Infinite Possibilities」體現了絲巾作為日常配件的多元可能性。圖／CELINE提供

CELINE「Infinite Possibilities」由攝影師Eijin Ota、Victor Brun掌鏡。圖／CELINE提供
CELINE「Infinite Possibilities」由攝影師Eijin Ota、Victor Brun掌鏡。圖／CELINE提供

CELINE推出全新數位形象廣告「Infinite Possibilities」。圖／CELINE提供
CELINE推出全新數位形象廣告「Infinite Possibilities」。圖／CELINE提供

CELINE推出全新數位形象廣告「Infinite Possibilities」。圖／CELINE提供
CELINE推出全新數位形象廣告「Infinite Possibilities」。圖／CELINE提供

CELINE 品牌 義大利

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