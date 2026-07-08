CELINE一條絲巾玩出無限可能！法式優雅解鎖多種穿搭靈感

法國精品品牌CELINE推出全新數位形象廣告「Infinite Possibilities」，透過絲巾系列展現品牌對法式風格與個人表達的全新詮釋。影片由攝影師Eijin Ota、Victor Brun掌鏡，Massimiliano Bomba擔任攝像，以流暢的鏡頭語言捕捉絲巾在不同人物與場景中的變化，傳遞一方絲巾不受框架限制、可隨個人風格自由演繹的設計理念。

CELINE向來將絲巾視為品牌經典配件之一，從凱旋門Triomphe標誌、馬術元素、鍊帶印花到幾何圖騰，結合義大利精製真絲與細膩工藝，不僅展現品牌優雅氣質，也兼具高度實穿性。除了繫於頸間，亦可作為頭巾、披肩、腰帶、包款裝飾，甚至點綴手腕，藉由不同搭配方式展現截然不同的造型層次。

「Infinite Possibilities」延續品牌一貫簡潔而富有詩意的影像風格，沒有刻意示範標準配戴方式，而是透過人物在行走、奔跑、轉身與迎風之間的自然動作，讓絲巾隨著身體律動翻飛、纏繞、披覆與包裹，在不同穿戴者身上呈現截然不同的面貌。影片中的主角並非絲巾本身，而是人與服飾配件之間不斷變化的互動關係。

影片也體現了絲巾作為日常配件的多元可能性：不論性別、年齡或穿搭風格，每位穿戴者都能依循自身習慣與生活節奏，發展專屬於自己的配戴方式。在CELINE，真正的風格並非來自固定公式，而是在每一次自由搭配與重新詮釋中自然形成，也讓一方絲巾成為陪伴日常生活、展現個人態度的重要單品。

「Infinite Possibilities」體現了絲巾作為日常配件的多元可能性。圖／CELINE提供

CELINE推出全新數位形象廣告「Infinite Possibilities」。圖／CELINE提供

CELINE「Infinite Possibilities」由攝影師Eijin Ota、Victor Brun掌鏡。圖／CELINE提供

「Infinite Possibilities」體現了絲巾作為日常配件的多元可能性。圖／CELINE提供

CELINE「Infinite Possibilities」由攝影師Eijin Ota、Victor Brun掌鏡。圖／CELINE提供

CELINE推出全新數位形象廣告「Infinite Possibilities」。圖／CELINE提供