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奧斯卡雙影后示範Tiffany新婚戒 Sixteen Stone經典單鑽新演繹

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Tiffany品牌形象大使Mikey Madison演繹全新Sixteen Stone單鑽戒指。圖／蒂芙尼提供
Tiffany品牌形象大使Mikey Madison演繹全新Sixteen Stone單鑽戒指。圖／蒂芙尼提供

珠寶品牌蒂芙尼（Tiffany & Co.，簡稱Tiffany）推出全新Sixteen Stone單鑽戒指，為品牌經典Sixteen Stone系列首度加入單鑽設計，同步發表由全球品牌大使娜塔莉波曼（Natalie Portman）形象照與Mikey Madison演出的全新「Love & Celebration」形象廣告，以「我愛我自己」為主軸，重新詮釋愛的多元樣貌，從浪漫愛情延伸至自我、家人與摯友間的深刻情感連結。

Sixteen Stone系列由傳奇珠寶設計師尚史隆柏傑（Jean Schlumberger）於1959年創作，標誌性的X形圖騰靈感來自十字繡工藝，象徵愛所帶來的力量與連結。此次推出的單鑽戒指延續系列經典元素，以六個18K黃金X形鑲爪固定主鑽，搭配鉑金戒環，將宛如縫綴鑽石於金屬之上的設計語彙轉化為現代婚戒與紀念珠寶。主石提供2至2.99克拉規格選擇，展現品牌精湛工藝與材質運用。除單鑽戒指外，Tiffany也同步推出Sixteen Stone全金屬戒指，以及五款全新作品，涵蓋結婚戒指與日常珠寶，滿足不同風格與配戴需求。

迎接新作上市，Tiffany同步推出由Mikey Madison擔綱演出的全新形象影片，取材自「他愛我、他不愛我」的花瓣占卜遊戲，並以當代視角翻轉傳統愛情敘事，將答案回歸自身，傳達「我愛我自己」的訊息。

Tiffany Sixteen Stone系列，3mm結婚戒指，鉑金與黃K金。圖／蒂芙尼提供
Tiffany Sixteen Stone系列，3mm結婚戒指，鉑金與黃K金。圖／蒂芙尼提供

Tiffany Sixteen Stone系列，4.5mm結婚戒指，鉑金與黃K金。圖／蒂芙尼提供
Tiffany Sixteen Stone系列，4.5mm結婚戒指，鉑金與黃K金。圖／蒂芙尼提供

Tiffany品牌形象大使Mikey Madison演繹全新Sixteen Stone單鑽戒指。圖／蒂芙尼提供
Tiffany品牌形象大使Mikey Madison演繹全新Sixteen Stone單鑽戒指。圖／蒂芙尼提供

Tiffany全球品牌大使娜塔莉波曼配戴全新Sixteen Stone單鑽戒指及Sixteen Stone系列耳環、項鍊及手鍊。圖／蒂芙尼提供
Tiffany全球品牌大使娜塔莉波曼配戴全新Sixteen Stone單鑽戒指及Sixteen Stone系列耳環、項鍊及手鍊。圖／蒂芙尼提供

Tiffany Sixteen Stone系列，4.5mm結婚戒指，鉑金與黃K金。圖／蒂芙尼提供
Tiffany Sixteen Stone系列，4.5mm結婚戒指，鉑金與黃K金。圖／蒂芙尼提供

Tiffany Sixteen Stone系列單鑽戒指，鉑金與黃K金鑲鑽，主石提供2.00至2.99克拉鑽石選擇，價格店洽。圖／蒂芙尼提供
Tiffany Sixteen Stone系列單鑽戒指，鉑金與黃K金鑲鑽，主石提供2.00至2.99克拉鑽石選擇，價格店洽。圖／蒂芙尼提供

Tiffany Sixteen Stone系列單鑽戒指，鉑金與黃K金鑲鑽，主石提供2.00至2.99克拉鑽石選擇，價格店洽。圖／蒂芙尼提供
Tiffany Sixteen Stone系列單鑽戒指，鉑金與黃K金鑲鑽，主石提供2.00至2.99克拉鑽石選擇，價格店洽。圖／蒂芙尼提供

Tiffany Sixteen Stone系列單鑽戒指，鉑金與黃K金鑲鑽，主石提供2.00至2.99克拉鑽石選擇，價格店洽。圖／蒂芙尼提供
Tiffany Sixteen Stone系列單鑽戒指，鉑金與黃K金鑲鑽，主石提供2.00至2.99克拉鑽石選擇，價格店洽。圖／蒂芙尼提供

Tiffany 奧斯卡 珠寶

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