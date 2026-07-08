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奧斯卡雙影后示範Tiffany新婚戒 Sixteen Stone經典單鑽新演繹
珠寶品牌蒂芙尼（Tiffany & Co.，簡稱Tiffany）推出全新Sixteen Stone單鑽戒指，為品牌經典Sixteen Stone系列首度加入單鑽設計，同步發表由全球品牌大使娜塔莉波曼（Natalie Portman）形象照與Mikey Madison演出的全新「Love & Celebration」形象廣告，以「我愛我自己」為主軸，重新詮釋愛的多元樣貌，從浪漫愛情延伸至自我、家人與摯友間的深刻情感連結。
Sixteen Stone系列由傳奇珠寶設計師尚史隆柏傑（Jean Schlumberger）於1959年創作，標誌性的X形圖騰靈感來自十字繡工藝，象徵愛所帶來的力量與連結。此次推出的單鑽戒指延續系列經典元素，以六個18K黃金X形鑲爪固定主鑽，搭配鉑金戒環，將宛如縫綴鑽石於金屬之上的設計語彙轉化為現代婚戒與紀念珠寶。主石提供2至2.99克拉規格選擇，展現品牌精湛工藝與材質運用。除單鑽戒指外，Tiffany也同步推出Sixteen Stone全金屬戒指，以及五款全新作品，涵蓋結婚戒指與日常珠寶，滿足不同風格與配戴需求。
迎接新作上市，Tiffany同步推出由Mikey Madison擔綱演出的全新形象影片，取材自「他愛我、他不愛我」的花瓣占卜遊戲，並以當代視角翻轉傳統愛情敘事，將答案回歸自身，傳達「我愛我自己」的訊息。
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