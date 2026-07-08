奧斯卡雙影后示範Tiffany新婚戒 Sixteen Stone經典單鑽新演繹

珠寶品牌蒂芙尼（Tiffany & Co.，簡稱Tiffany）推出全新Sixteen Stone單鑽戒指，為品牌經典Sixteen Stone系列首度加入單鑽設計，同步發表由全球品牌大使娜塔莉波曼（Natalie Portman）形象照與Mikey Madison演出的全新「Love & Celebration」形象廣告，以「我愛我自己」為主軸，重新詮釋愛的多元樣貌，從浪漫愛情延伸至自我、家人與摯友間的深刻情感連結。

Sixteen Stone系列由傳奇珠寶設計師尚史隆柏傑（Jean Schlumberger）於1959年創作，標誌性的X形圖騰靈感來自十字繡工藝，象徵愛所帶來的力量與連結。此次推出的單鑽戒指延續系列經典元素，以六個18K黃金X形鑲爪固定主鑽，搭配鉑金戒環，將宛如縫綴鑽石於金屬之上的設計語彙轉化為現代婚戒與紀念珠寶。主石提供2至2.99克拉規格選擇，展現品牌精湛工藝與材質運用。除單鑽戒指外，Tiffany也同步推出Sixteen Stone全金屬戒指，以及五款全新作品，涵蓋結婚戒指與日常珠寶，滿足不同風格與配戴需求。

迎接新作上市，Tiffany同步推出由Mikey Madison擔綱演出的全新形象影片，取材自「他愛我、他不愛我」的花瓣占卜遊戲，並以當代視角翻轉傳統愛情敘事，將答案回歸自身，傳達「我愛我自己」的訊息。

Tiffany Sixteen Stone系列，3mm結婚戒指，鉑金與黃K金。圖／蒂芙尼提供

Tiffany Sixteen Stone系列，4.5mm結婚戒指，鉑金與黃K金。圖／蒂芙尼提供

Tiffany品牌形象大使Mikey Madison演繹全新Sixteen Stone單鑽戒指。圖／蒂芙尼提供

Tiffany全球品牌大使娜塔莉波曼配戴全新Sixteen Stone單鑽戒指及Sixteen Stone系列耳環、項鍊及手鍊。圖／蒂芙尼提供

Tiffany Sixteen Stone系列，4.5mm結婚戒指，鉑金與黃K金。圖／蒂芙尼提供

Tiffany Sixteen Stone系列單鑽戒指，鉑金與黃K金鑲鑽，主石提供2.00至2.99克拉鑽石選擇，價格店洽。圖／蒂芙尼提供

Tiffany Sixteen Stone系列單鑽戒指，鉑金與黃K金鑲鑽，主石提供2.00至2.99克拉鑽石選擇，價格店洽。圖／蒂芙尼提供