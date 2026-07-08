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高溫催熱消暑商機 全家推涼感日用品、獨家冰品

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
高溫催熱消暑商機 全家推涼感日用品、獨家冰品。圖／全家提供
高溫催熱消暑商機 全家推涼感日用品、獨家冰品。圖／全家提供

連日高溫推升消暑商機，全家（5903）觀察，夏季降溫需求明顯升溫，帶動涼感濕紙巾、冰品等商品買氣持續成長。其中，濕紙巾夏季銷量較冬季高出近五成，冰品業績近三年則維持每年逾一成成長，顯示消費者對體感降溫及消暑商品需求持續擴大。看準夏季商機，全家推出涼感日用品及八款獨家冰品，搶攻高溫消費市場。

全家表示，夏季為濕紙巾使用旺季，通勤、戶外活動及日常清潔需求同步增加，自有品牌FamiCollection日用品自上市以來，相關商品業績穩定占品牌整體營收一成以上。今年再推出極凍涼感、海洋深層水潔膚及銀離子抗菌等六款機能濕紙巾，並延伸循環經濟概念，開發添加Let's Café咖啡渣粉的濾水網及海綿菜瓜布等環保清潔用品，持續擴大日用品布局。

冰品方面，全家指出，近三年冰品業績每年均穩定成長超過一成，今年以「在地美食」及「知名飲品聯名」兩大主軸推出八款獨家新品，包括與嘉義名店崇文涼麵合作推出白醋涼麵風味雪糕，以及阿奇儂攜手可果美推出番茄糖葫蘆冰棒，希望透過創新口味帶動話題與買氣。

此外，全家也攜手百吉、立頓及CoCo都可等品牌推出聯名冰品，並由牧場直送系列推出玉米牛奶雪糕，藉由多元口味與聯名策略，持續擴大夏季冰品市場布局。

全家 冰品 消費者

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