從戎克船到貓咪船長！ 台南推「巷仔NIAU運河船隊」復刻水運風華

一艘艘小船，載著台南百年城市記憶出航！適逢台南運河通航百年，以及原台南運河海關公告市定古蹟25周年，台南市文化局推出「巷仔NIAU運河船隊」文創商品，將過去航行在運河上的戎克船、手撐船與漁船化身為3件收藏公仔，每件公仔首批準備300組，即日起開放線上訂購，15日正式出貨，邀請民眾透過文創品重新認識府城水運故事。

文化局表示，台南運河在1926年通航，是串聯安平港與台南府城的重要水路，不僅見證台南商業發展與城市重心轉移，更承載百年來產業、交通及生活記憶；台南運河海關在2001年7月15日被公告為市定古蹟，適逢運河通航百年及運河海關古蹟25周年，盼透過文創商品，讓更多民眾重新認識台南運河歷史。

文化局提到，台南擁有全國最多的國定古蹟，前年在台灣文博會期間打造的「巷仔NIAU」，不僅深受民眾青睞，作品本身也融入許多台南歷史元素，此次則以戎克船、手撐船及漁船3種曾航行在台南運河的代表性船隻為主題打造公仔，相信可帶動一波收藏熱潮。

文化局也說，「巷仔NIAU運河船隊」公仔細緻呈現不同船型的外觀特色及載運樣貌，底座更加入運河生態元素，除魚類外，還有水母、豆腐鯊等曾出現在運河中的生物，3艘船不只是3件公仔，更是三段不同時代的運河故事，拼湊台南運河百年的歷史縮影，每件公仔899元、三件一套2499元，即日起在台南市立博物館線上商城開放訂購。

文化局強調，希望透過文創商品策展的方式，讓民眾收藏的不只是公仔，更是一段屬於台南的城市記憶，從百年前運河通航，到25年前運河海關成為文化資產，再到今天化身文創商品走入民眾生活，也讓這段屬於府城的故事，持續航向下一個百年。