旭集首度布局中台灣高端Buffet市場 年營收挑戰5.5億元

饗賓集團旗下日式Buffet「旭集」插旗台中，於台中大遠百開出第八店，正式宣告饗賓集團正式跨足台中精品Buffet市場，饗賓表示，旭集台中店年業績上看5.5億元，可望躍居饗賓集團旗下「店后」，並藉由完整品牌布局，進一步鞏固在高端Buffet市場的領導地位。

饗賓集團旗下共有饗A Joy、饗饗，旭集、饗食天堂、果然匯等多個Buffet品牌，深耕台灣餐飲中吃到飽的不敗業態，透過多品牌策略，完整布局各個價格帶，滿足不同消費族群，也逐步拉高集團整體客單價與品牌價值，穩居台灣Buffet霸主。

饗賓表示，集團的核心願景為「餐飲界的LVMH」，選擇台中作為進軍中台灣的首站，關鍵在於台中近年百貨餐飲市場快速升級，根據統計，台中餐飲營業額為六都第二高，全台占比約13.6%，僅次於台北市，且台中的消費人口半數來自外縣市，台中生活圈人口約506萬人，隨著中部消費力持續成長，高端餐飲需求擴大，精品化不再是雙北限定的消費現象。

除了旭集以外，饗賓也說，在台中大遠百已經有饗食天堂、開飯、饗泰多等品牌，合計年營收可望達到10億元，在台中的門市總數也達到12家，凸顯百貨餐飲競爭已經從單店展店進一步走向品牌聚落經營。

饗賓表示，隨著新店的開幕，集團的頂級餐飲版圖也正是完成北中南高端消費布局，看好台中的消費力，以及台中大遠百的人流，可望創造5.5億元的業績，僅次於位於台北101的店王「饗A Joy」。

饗賓集團表示，旭集台中店並非單一據點的擴張，而是完善全台品牌版圖的重要一步，透過多品牌、多價位、多情境策略深耕高端餐飲市場，鞏固台灣Buffet市場的領先地位。