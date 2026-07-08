西元前古代人也戴手表？女神、劍鞘鉚釘成靈感《奧德賽》推聯名時計

七月暑假電影大作《奧德賽》由名導克里斯多夫諾蘭（Christopher Nolan）執導，上映前口碑、網路討論不斷。而長久與電影關係密切的漢米爾頓（Hamilton）也再度和諾蘭合作，從電影中細節得到靈感啟發，發表一只卡其陸戰系列42毫米機械表，展現一如電影史詩般的硬漢風格。

《奧德賽》是由環球影片（Universal Pictures）發行，電影改編自荷馬經典同名原著《The Odyssey》，主人翁Odysseus由麥特戴蒙演出，故事則為特洛伊戰爭結束Odysseus展現出回到家鄉的強大決心。

Hamilton從1970年代便和美國電影工業展現深遠、多面向的合作，同時過去十年內也陸續和諾蘭在《星際效應》（Interstellar）、《天能》（Tenet）與《奧本海默》（Oppenheimer）發表聯名表款，尤其《星際效應》、《天能》的劇情中，Hamilton的手表都發揮了關鍵助攻效益。

然而《奧德賽》的故事背景畢竟設定在西元前，因此諾蘭與漢米爾頓合作，想像出一款融合這部史詩傳奇的符號、材質與神話元素的時計，將青銅、長劍、女神胸針化為表款設計細節；其中青銅表殼是因為西元前時代的戰士甲冑材質，而戰場上士兵揮舞的長劍則成為了指引時間的指針，鈦金屬的底蓋除了還原奧德修斯的頭盔、並加以名導克里斯多夫諾蘭的簽名。

表款限量2,112只，由於在原著《奧德賽》中詩句共有12,000行、共有12艘船前往特洛伊，以及奧德修斯必須射箭穿過12個斧頭孔以證明其身份；將12的顛倒則為21，相結合則為2112，似乎也暗喻了諾蘭《天能》中時光逆行的概念。手表並採用H-10自動上鍊機芯，具抗磁性的Nivachron™擺輪游絲、80小時動力儲存與100米防水性能，呈現如史詩般的古典英雄氣韻，可洽Hamilton直營通路，包含信義新光三越A8、信義遠百A13、板橋大遠百，以及新光三越台中中港店。

封閉式底蓋還原了奧德修斯的頭盔，並有名導克里斯多夫諾蘭的簽名以茲紀念。圖／Hamilton提供

特製收藏盒將包含一只女神胸針，並印有戰士頭盔、全球限量2112組。圖／Hamilton提供

漢米爾頓（Hamilton）再度和諾蘭合作，從電影中細節得到靈感啟發，發表一只卡其陸戰系列42毫米機械表，展現史詩般的硬漢風格。圖／Hamilton提供

戰場上士兵揮舞的長劍則成為了指引時間的指針、飛舞的弓箭則成為了秒針。圖／Hamilton提供