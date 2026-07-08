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三星Unpacked發表會7月22日倫敦登場 全新「寬螢幕」摺疊機即將亮相
星粉們引頸期盼的年度科技盛事終於要來了！三星電子官方正式釋出下半年Galaxy Unpacked發表會邀請函，確認將於台灣時間7月22日晚上9點，於英國倫敦舉辦新品發表會。官方預告的發表會主題為「A New Shape Unfolds」，搭配近期釋出的多個暖身預告，都顯示新一代Galaxy摺疊機將結合智慧功能與全新比例外型，帶來全新的使用體驗。
綜合近期網路流傳的爆料消息，市場推測三星今年可能會一口氣推出3款摺疊新機，除了頂規旗艦Galaxy Z Fold8 Ultra與精巧的小摺疊Galaxy Z Flip8之外，最令人期待的則是採用全新寬螢幕比例的Galaxy Z Fold8。網路傳出這款新機展開後更接近迷你平板，鉸鏈結構也經過重新設計，更輕薄也更無螢幕摺痕。此外，旗艦款Galaxy Z Fold8 Ultra預計將獨享S Pen、更大容量電池與2億畫素主鏡頭。
發表會將在Samsung.com、Samsung Newsroom及三星官方YouTube頻道進行全球同步直播。官方也已經啟動預先註冊活動，只要即日起前往官網完成註冊，就能在發表會登場前搶先掌握所有預告宣傳影片與最新消息，還能享有專屬限定好禮。
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