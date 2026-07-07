布丁狗、大耳狗喜拿變身麵包、貝果！超萌手作烘焙課報名就送周邊

廚藝教室ABC Cooking Studio又來教大家用巧手賣萌啦！今年夏天再度攜手三麗鷗人氣角色布丁狗與大耳狗喜拿，推出台灣限定「可愛製造所」手作烘焙課程，包含「布丁麵包篇」與「貝果貝果篇」兩大主題，即日起開放預約，7月6日至9月30日於全台教室開課。

此次聯名課程以「夏日烘焙派對」為概念，學員能快速學習揉麵、發酵、整形、烘烤、內餡製作及角色五官繪製等技巧，以及將麵包、貝果變身為布丁狗與大耳狗喜拿超萌模樣的繪製技巧。

「布丁麵包篇」課程約2小時，可製作「布丁狗麵包（檸檬凝乳）」及「大耳狗喜拿麵包（可爾必思奶酪）」，課程內容包含快速發酵、麵團整圓及布丁內餡製作等技巧。「貝果貝果篇」則為3小時課程，製作「布丁狗貝果（燻鮭蒔蘿塔塔乳酪）」與「大耳狗喜拿貝果（肉桂蘋果核桃乳酪）」，並學習貝果整形、水煮製程、烘烤及乳酪內餡製作。

課程採4人小班制，搭配教材教學，讓學員返家後也能重現作品。報名「布丁麵包篇」可獲得限定餐盒、L型資料夾及隨機明信片；「貝果貝果篇」則贈送限定餐盒、2027年曆及隨機明信片。課程費用方面，布丁麵包篇ABC會員1,500元、非會員1,600元；貝果貝果篇會員2,200元、非會員2,400元。南港及環球板橋教室另設4至9歲親子課程。

除了聯名課程外，ABC Cooking Studio同步推出以烘焙為主題的限定周邊，共4大系列、10款商品，包括絨毛娃娃吊飾、旅行收納包、繡布貼及聯名扭蛋，即日起於門市及官網限量販售。

另外，南港與台北101教室更設置了驚喜扭蛋機，內容包含布丁狗、大耳狗喜拿造型鎖圈、束口袋及貝果娃娃吊飾等5款商品，貝果吊飾更為台灣限定設計，讓喜愛兩大人氣角色的粉絲收藏專屬夏日紀念。

ABC Cooking Studio聯手雙人氣冠軍布丁狗、大耳狗喜拿開「夏日烘焙派對」。圖／ABC Cooking Studio提供

ABC Cooking Studio「布丁狗&大耳狗喜拿 夏日烘焙派對」聯名限定扭蛋，試手氣有機會珍藏台灣限定款吊飾。圖／ABC Cooking Studio提供

上課就送限量紀念品，只送不賣，貝果貝果篇就可獲得年曆、明信片及聯名餐盒。圖／ABC Cooking Studio提供

貝果貝果篇教你將兩大超人氣巨星變身造型貝果，鹹香與微甜兩種風味，感受手作樂趣。圖／ABC Cooking Studio提供