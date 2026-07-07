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全家「玉米酷繽沙」搞怪開賣 水果冰球、高蛋白咖啡、仙草蜜同步上市

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
話題爆款「巨峰葡萄酷繽球」沁涼登場，7月8日至8月4日「巨峰葡萄酷繽球」享嘗鮮價45元，與冰結指定調酒合購價只要99元。圖／全家便利商店提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
話題爆款「巨峰葡萄酷繽球」沁涼登場，7月8日至8月4日「巨峰葡萄酷繽球」享嘗鮮價45元，與冰結指定調酒合購價只要99元。圖／全家便利商店提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

隨著二十四節氣進入小暑，全台高溫持續飆升，便利商店也掀起一波消暑商機。全家瞄準夏季冷飲需求，以Let’s Café、Let's Tea、酷繽沙及酷繽球打造「消暑四大天王」，一次推出多款冰飲新品，其中最挑戰味蕾的，絕對是首度攜手綠巨人推出的「綠巨人玉米牛奶酷繽沙」，將香甜玉米與冰沙創意口味大膽結合，成為今年夏天最具話題性的酷繽沙新品。

與台灣玉米品牌「綠巨人」跨界合作的「綠巨人玉米牛奶酷繽沙」及「綠巨人玉米咖啡酷繽沙」，將大家熟悉的金黃玉米粒加入冰沙中，融合牛奶或咖啡風味，讓香甜玉米與綿密冰沙碰撞出全新口感，每一口都能吃得到玉米顆粒，帶來鹹甜交錯、充滿驚喜的味覺體驗，也替酷繽沙再添一款話題新品。即日起至8月4日前，限時嘗鮮價59元。

除了搞怪創新的玉米冰沙外，酷繽球系列也迎來新成員「巨峰葡萄酷繽球」。延續先前四季檸檬酷繽球熱潮，新品選用台灣巨峰葡萄製成果汁冰球，不僅可直接享用，也能自由搭配飲品調製專屬風味，例如加入美式咖啡變身酸甜順口的葡萄咖啡，或搭配調酒打造夏日微醺特調，提供更多元的飲用方式。7月8日至8月4日推出45元嘗鮮優惠，與指定冰結調酒合購更只要99元。

針對近年健康飲食趨勢，Let’s Café則攜手高蛋白品牌NAKED Protein裸肌推出「特大冰高蛋白摩卡咖啡」，採用100%乳蛋白，每100大卡含14.2公克蛋白質，一杯即可補充成人每日約三分之一蛋白質需求，且不額外添加精緻糖，結合濃郁咖啡與可可風味，兼顧營養與口感。7月8日至7月21日單杯特價79元，現調咖啡及茶飲同步祭出第2杯半價優惠。

Let's Tea也將冬季熱賣的燒燒仙草延伸推出夏季限定「冰冰仙草蜜」，選用新竹關西仙草慢火熬煮，搭配Q彈地瓜圓與蜜紅豆，打造沁涼又富有層次感的夏日甜品，提供消費者不同於咖啡與冰沙的消暑新選擇。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

全家冰飲四天王Let’s Café、Let_s Tea、酷繽沙、酷繽球新品連發。圖／全家便利商店提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
全家冰飲四天王Let’s Café、Let_s Tea、酷繽沙、酷繽球新品連發。圖／全家便利商店提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

水果 咖啡 全家

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