韓星私服愛牌aeae首度登台快閃 攜手KlassiC.跨國聯名設計藏滿細節

創立於首爾時尚聖地漢南洞的「aeae」，聚焦於服飾、帽飾、配飾設計，自帶隨性慵懶的街頭潮感，單品常見於韓娛明星私服著用，也是近年高人氣的新生代韓系潮牌。現在aeae在台北也能買到了，aeae首度落地台北，攜手台灣生活風格眼鏡品牌KlassiC.，即起至7月31日於台北信義新光三越A11開設全台首間期間限定快閃店。

台北快閃店現場不只有零時差上架韓國空運來台的熱銷經典單品外，還有雙品牌聯手的「KlassiC. x aeae」跨國聯名企劃，藏滿細節的跨國聯名，帶給兩家品牌愛好者驚喜。

aeae自2022年成立以來便以標誌性的Y2K復古美學與街頭風格風靡韓國新生代。品牌一開始以帽款竄紅，憑藉充滿記憶點的「aeae刺繡拼色棒球帽」火速吸引年輕世代。aeae擅長將工業水洗、碎花、豹紋及牛仔等元素融入日常單品，辨識度高、修飾臉型的帽型設計，也是NewJeans、LE SSERAFIM恩採、ITZY有娜及 SEVENTEEN成員等知名K-POP偶像的私服配備。

這次aeae A11快閃店零時差帶來多款在韓國霸榜的招牌網格老帽系列、原創水洗棒球帽與日常穿搭服飾，讓台灣消費者就近選購韓系時尚。除了經典原創品項，現場最吸引人的焦點，還有aeae與KlassiC.雙方以「日常穿搭極大化」為核心打造的聯名企劃，勾勒出夏日穿搭「老帽 x 墨鏡 x T恤」經典組合。

聯名T恤單品中特別加入機能巧思，在T恤領口織標與帽款上，增設了可掛墨鏡的「眼鏡插槽」與「特殊格紋掛環」設計。

聯名遮耳帽，帽頂飾有聯名LOGO與aeae招牌小翅膀元素，側邊遮耳採羔毛材料打造可愛澎感，可隨鈕扣繫於帽頂或放下。

聯名摺疊墨鏡系列共3款，主打機能與輕便，還附專屬特色造型摺疊收納包。聯名HANDMADE眼/墨鏡系列共4款，展現手工打磨質感，隨鏡附贈復古HM造型眼鏡盒、限定格紋眼鏡布與專屬眼鏡袋。

另外，官方也特別推出全球獨家限量周邊「KlassiC. x aeae微縮老帽造型小包」。將經典老帽等比例微縮成精緻的迷你包，可容納藍牙耳機、折疊眼鏡等隨身小物。只要全店當日消費滿4,000元即可免費獲贈一個（送完為止）；或於店內任意消費，即可以980元專屬優惠價（原價1,280元）加購。

現場還有由KlassiC.獨家總代理、來自美國洛杉磯的獨立眼鏡品牌AKILA，主打堅持手工環保材質限量生產，前衛且具美式工藝，包括「甜茶」Timothée Chalamet、Hailey Bieber、小勞勃道尼等好萊塢名人都有戴過。

KlassiC. x aeae HANDMADE眼鏡暗紅框，3,980元。圖／KlassiC.提供

KlassiC. x aeae摺疊墨鏡，深咖框灰片，2,480元。圖／KlassiC.提供

aeae與KlassiC.聯名T恤。圖／KlassiC.提供

aeae招牌熱賣帽款。圖／KlassiC.提供

aeae與KlassiC.聯名摺疊墨鏡系列，附專屬造型摺疊收納包。圖／KlassiC.提供

aeae首度落地台北，攜手台灣生活風格眼鏡品牌KlassiC.，即起至7月31日於台北信義新光三越A11開設全台首間期間限定快閃店。圖／KlassiC.提供

aeae與KlassiC.聯名摺疊帽款。圖／KlassiC.提供

創立於首爾時尚聖地漢南洞的「aeae」，是受歡迎的新生代代表潮牌。圖／KlassiC.提供