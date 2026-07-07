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燦坤推首款智觀Cfairy AI智慧眼鏡 首發優惠價3,990元搶攻AI穿戴市場

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
燦坤3C家電推「智觀Cfairy AI智慧眼鏡」，搭載1,300萬畫素鏡頭與支援2K高畫質錄影。圖／燦坤提供
燦坤3C家電推「智觀Cfairy AI智慧眼鏡」，搭載1,300萬畫素鏡頭與支援2K高畫質錄影。圖／燦坤提供

AI技術快速融入日常生活，穿戴裝置也從過去單純的健康監測，逐步進化為結合生成式AI、影音紀錄、即時翻譯與語音互動的智慧助理。其中，AI智慧眼鏡更被視為下一波最具成長潛力的AI穿戴產品。

看好市場發展，燦坤集團宣布推出首款自有品牌「智觀Cfairy AI智慧眼鏡」，由旗下燦星網通負責產品開發與引進，並透過燦坤全台門市及線上購物平台同步販售，期望以平價、高CP值定位，降低消費者體驗AI科技的門檻，推動AI穿戴裝置普及。

燦坤表示，集團近年積極布局AI智慧眼鏡市場，去年先後攜手蔡司、小林眼鏡打造「EyeCare護眼生態圈」，提供AI智慧眼鏡銷售、護眼與專業配鏡一站式服務，並引進Rokid Glasses AI智慧眼鏡。今年4月更與Rokid、roborock合作，在台中LaLaport成立聯名店，持續擴展AI智慧生活版圖。

此次推出的「智觀Cfairy AI智慧眼鏡」原會員價4,990元，首發優惠價3,990元；即日起搭配小林眼鏡濾光鏡片方案，最低5,490元起即可配到好，進一步降低入手門檻。

產品重量僅48克，採輕量化鏡框設計，搭配磁吸式快充、3顆指向性降噪麥克風及滑動觸控操作，即使長時間配戴也兼顧舒適與便利。

AI功能方面，眼鏡導入OpenAI GPT技術，支援即時翻譯、語音互動與智慧問答，化身隨身AI助理。其中，最高支援165種語言即時視訊翻譯，可應用於旅遊、商務交流及日常學習，協助使用者跨越語言隔閡。

影音功能同樣是產品亮點，內建1,300萬畫素鏡頭，支援2K高畫質錄影，可完整記錄第一視角畫面；續航方面提供最長11小時待機、約2.15小時連續錄音、53分鐘連續錄影及8.5小時音樂播放，並具備4GB儲存空間，可隨時保存照片、影片及錄音內容。

燦坤表示，希望透過自有品牌AI智慧眼鏡，以更親民的價格與完整AI功能，讓更多消費者體驗智慧穿戴科技，無論旅遊、工作或日常生活，都能享受解放雙手、即時互動的智慧生活體驗。

燦坤3C家電首發亮相的「智觀Cfairy AI智慧眼鏡」，全支重量僅48克，採用輕量化鏡框設計，讓消費者即使長時間配戴，依然舒適無負擔。圖／燦坤提供
燦坤3C家電首發亮相的「智觀Cfairy AI智慧眼鏡」，全支重量僅48克，採用輕量化鏡框設計，讓消費者即使長時間配戴，依然舒適無負擔。圖／燦坤提供

燦坤3C家電首款入門「智觀Cfairy AI智慧眼鏡」，整合多項AI智慧功能，無論追星、出國旅遊、跨國商務交流或日常學習場景皆適宜。圖／燦坤提供
燦坤3C家電首款入門「智觀Cfairy AI智慧眼鏡」，整合多項AI智慧功能，無論追星、出國旅遊、跨國商務交流或日常學習場景皆適宜。圖／燦坤提供

燦坤3C家電限定，首發優惠價3,990元，搭配小林眼鏡濾光鏡片方案5,490元起配到好。圖／燦坤提供
燦坤3C家電限定，首發優惠價3,990元，搭配小林眼鏡濾光鏡片方案5,490元起配到好。圖／燦坤提供

穿戴裝置 燦坤 智慧眼鏡

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