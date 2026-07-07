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《黑白大廚》人氣主廚登台！韓國小菜之王MAMALEE快閃台北晶華

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
MAMALEE辣醬炒豬肉定食。圖／晶華酒店提供
MAMALEE辣醬炒豬肉定食。圖／晶華酒店提供

韓國料理迷不用飛首爾！因Netflix熱門料理實境節目《黑白大廚：料理階級戰爭》受到矚目的主廚宋夏瑟蘭（Song Ha Seul Ram），即日起至31日受邀客座台北晶華酒店，將首爾人氣餐廳MAMALEE首次帶到台灣，在一樓azie及二樓上庭酒廊推出結合韓式定食（Bansang）與韓式餐酒文化的小菜料理（Banchan），讓饕客一次品嘗韓國當代料理新風貌。定食每套980元起，單點580元起。

宋夏瑟蘭曾是韓國米其林三星餐廳Mingles創始成員，與主廚姜珉求因旅居西班牙習藝結緣，返韓後共同打造MAMALEE，以韓國餐桌不可或缺的小菜為主角，融合Fine Dining細膩技法與西班牙餐酒文化，重新詮釋韓式家常料理。參與《黑白大廚》時，他更以精緻的小菜料理獲得評審安成宰高度肯定，讚賞其料理藏著「看不見的細節」。

此次客座最受矚目的招牌菜，就是MAMALEE人氣必點的「韓式蓮藕炸雞」。主廚以酥炸蓮藕片取代傳統炸薯條，搭配外酥內嫩雞腿肉，即使裹上韓式甜辣醬，仍保有酥脆口感，成為許多韓國饕客朝聖的代表作。此外，鮮蝦羽衣甘藍煎餅、羅勒章魚沙拉、辣炒年糕麵等特色料理，也展現韓式家常菜與現代料理手法的創新融合。

位於一樓的azie推出4款韓式定食，包括美國牛肉餅、辣醬炒豬肉、紅燒馬加魚及美國牛小排，搭配多款韓式小菜，透過醃漬、燉煮、拌炒等不同手法，呈現韓國餐桌豐富層次。另有韓式辣醬義大利麵、鮑魚糯米燉飯等韓義創意料理，展現主廚跨文化的料理風格。

二樓上庭酒廊則延續MAMALEE在首爾的餐酒館概念，推出適合搭配調酒分享的韓式小菜，包括韓式蓮藕炸雞、鮮蝦羽衣甘藍煎餅、奶油明太子寬扁麵等，並搭配羅勒春茶、香柚碧螺春、烏梅烏龍及蜂蜜蘋果等特色調酒，打造結合韓國與西班牙飲食文化的餐酒體驗。

台北晶華表示，希望透過此次合作，讓台灣消費者不必出國，就能品嘗韓國當代餐飲最具代表性的創意料理，也感受韓式家常菜在國際餐飲舞台上的全新樣貌。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

因黑白大廚節目收穫眾多粉絲的Mamalee主廚宋夏瑟蘭。圖／晶華酒店提供
因黑白大廚節目收穫眾多粉絲的Mamalee主廚宋夏瑟蘭。圖／晶華酒店提供

MAMALEE奶油明太子寬扁麵。圖／晶華酒店提供
MAMALEE奶油明太子寬扁麵。圖／晶華酒店提供

MAMALEE最具代表性的招牌「韓式蓮藕炸雞」。圖／晶華酒店提供
MAMALEE最具代表性的招牌「韓式蓮藕炸雞」。圖／晶華酒店提供

MAMALEE辣炒年糕麵。圖／晶華酒店提供
MAMALEE辣炒年糕麵。圖／晶華酒店提供

MAMALEE紅燒馬加魚定食。圖／晶華酒店提供
MAMALEE紅燒馬加魚定食。圖／晶華酒店提供

MAMALEE鮑魚糯米燉飯。圖／晶華酒店提供
MAMALEE鮑魚糯米燉飯。圖／晶華酒店提供

MAMALEE韓式烤美國牛小排定食。圖／晶華酒店提供
MAMALEE韓式烤美國牛小排定食。圖／晶華酒店提供

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