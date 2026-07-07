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好丘「山茶花可頌」送咖啡買1送1！辻利茶舗5款新飲品、焙茶甜點上桌

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
辻利茶舗推出期間限定的「芒夏蕨餅煎茶」、「初夏百香焙茶」等系列飲品。圖／辻利茶舗提供
辻利茶舗推出期間限定的「芒夏蕨餅煎茶」、「初夏百香焙茶」等系列飲品。圖／辻利茶舗提供

隨著氣候越來越炎熱，擁有百年歷史的「辻利茶舗」，今夏推出期間限定「芒夏茶韻」系列，以芒果、百香果結合不同茗茶，打造5款夏日限定飲品。其中包括「芒夏蕨餅煎茶」與「初夏百香焙茶」，每杯145元；另外還有「芒夏蕨餅‧果昔漂浮」、「初夏百香‧抹茶漂浮」，每杯215元。至於「芒夏茶韻・盛夏百匯」則集結芒果蕨餅、芒果果丁、抹茶香堤、鮮奶油及抹茶霜淇淋等豐富元素，搭配最中餅與特製糰子點綴，每杯245元。

除了夏季限定系列外，辻利茶舗也針對內用菜單推出全新焙茶系甜點。其中「宇治焙茶布丁」以焙茶茶葉與牛奶慢火燉煮，融合鮮奶油、雞蛋及日本傳統三溫糖，呈現絲滑細緻、入口即化的口感，每份150元：「焙香蘭姆葡萄慕斯蛋糕」則以手工焙茶巧酥餅乾與焙茶海綿蛋糕為基底，搭配蘭姆葡萄慕斯及焙茶甘納許，展現成熟的獨特魅力，每份220元。

連鎖貝果「好丘」今夏推出「山茶花可頌」系列，使用荷蘭皇家認證奶油，麵團則以及日本高級法國粉與台灣本土小麥調配而成，兼具法式可頌的酥香層次與台灣小麥的溫潤麥香。不同於一般可頌的造型，山茶花可頌採手工製作，呈現圓潤綻放的花朵姿態，並堆疊出酥脆的口感，共計「臻品原味」、「柑橘巧克力」與「杏仁肉桂」等3種口味，每顆89元起。

慶祝山茶花可頌上市，即日起至8月31日，加入好丘LINE官方帳號，即可獲得獨享嚐鮮券，享山茶花可頌嚐鮮價68元。（不限口味，每人限使用一次）首賣期間購買山茶花可頌，即贈「COFFEE LAW」咖啡買1送1券1張，數量有限，送完為止。

焙香蘭姆葡萄慕斯蛋糕，每份220元。圖／辻利茶舗提供
焙香蘭姆葡萄慕斯蛋糕，每份220元。圖／辻利茶舗提供

宇治焙茶布丁，每份150元。圖／辻利茶舗提供
宇治焙茶布丁，每份150元。圖／辻利茶舗提供

好丘今夏推出「山茶花可頌」系列，共有3種口味。圖／好丘提供
好丘今夏推出「山茶花可頌」系列，共有3種口味。圖／好丘提供

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