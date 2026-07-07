李珠珢驚爆「我是渣女」！理想型曝光透露最愛男生戴「這款眼鏡」

韓籍啦啦隊李珠珢今日擔任JINS活動大使為浪浪義賣，特別捐出個人私服與現場配戴眼鏡，活動現場吸引滿場珠珠寶貝粉絲加入競標行列，她也大撒糖說「喜歡珠珢的粉絲都非常熱情，謝謝粉絲的支持我才能來參加公益義賣活動」。她甚至形容自己是渣女，因為「所有愛我的粉絲都是我的男朋友」。

穿上短褲現場跳了一首超人氣「三振舞」的李珠珢，被記者問說是否變瘦了？她說「最近有勤奮運動健身、做深蹲，因為想要增肌、增強體力，有句話說『熱情是從體力來的』」。

她以眼鏡造型現身，她平常偏好金屬材質或大框型眼鏡，並透露最喜歡男生戴「圓框眼鏡」，如果幫粉絲挑選，她說「球場很熱，粉絲戴太陽眼鏡好了」。

針對前陣子啦啦隊被不理性粉絲攻擊受傷一事，她表示「球隊有增加保鑣」。而被問到世界盃韓國隊沒有晉級一事，她則顯得尷尬避談。

李珠珢平常偏好金屬材質或大框型眼鏡，喜歡男生戴圓框眼鏡。記者沈昱嘉／攝影