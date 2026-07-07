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米其林惹議？摘星餐廳限一人出席 星廚苦笑：典禮誰幫我拍照

聯合報／ 記者高婉珮 ／即時報導
一年一度的《臺灣米其林指南》發表會，向來是餐飲界最受矚目的盛事。記者沈昱嘉／攝影
一年一度的《臺灣米其林指南》發表會，向來是餐飲界最受矚目的盛事。記者沈昱嘉／攝影

一年一度的《臺灣米其林指南》發表會，向來是餐飲界最受矚目的盛事，也是主廚、餐廳團隊共享榮耀的重要時刻。今年7月21日的《2026臺灣米其林指南》頒獎典禮尚未登場，餐飲圈熱烈討論的話題之一，卻不是誰可能摘星，而是「出席名額又縮水了」。

據餐飲業者透露，去年獲邀出席的星級餐廳，出席名額為兩名，除了主廚外，通常還能再安排副主廚、外場經理、公關或品牌行銷人員同行。對餐廳而言，這不僅是多一個座位，而是讓不同職能夥伴共同參與榮耀時刻，也能兼顧現場媒體聯繫、攝影紀錄及後續採訪協助、新聞發布等工作。

但今年，許多星級餐廳收到典禮出席邀請後才發現，每家餐廳僅剩一個出席名額，邀請函上的服裝儀容規定（Dress Code）同時敘明「廚師服（Chef's Uniform）」，似乎意味著只有主廚能進場。消息一出，不少餐飲人直呼「傻眼」，更坦言這項安排與餐廳實際運作脫節。

一位星級主廚私下表示，典禮當天若真的只有自己一人到場，最大的困擾反而不是領獎，而是沒有人協助紀錄重要時刻。他苦笑說，「難道只能拜託旁邊認識的主廚幫忙拍照嗎？」

也有業者指出，米其林星級從來不是主廚一人的榮耀，而是整個團隊共同努力的成果。無論是廚房、外場、甜點團隊，甚至品牌行銷，都共同成就一家餐廳的整體體驗。當典禮出席資格愈來愈少，也讓原本具有共享榮耀意義的頒獎場合，變成只有主廚孤身登台的頒獎禮，不僅失去了團隊共享光榮的實質意義，更讓在幕後付出的夥伴感到遺憾。

事實上，近年米其林發表會規模與邀請方式已數度調整，今年再度縮減星級餐廳出席名額，也讓不少餐飲人開始質疑，主辦單位究竟是基於場地限制、活動成本，或是另有考量。對於重視品牌曝光與國際形象的星級餐廳而言，如何在精簡餐廳出席規模與產業需求之間取得平衡，恐怕已成為《米其林指南》未來無法迴避的課題。

2026年《臺灣米其林指南》頒獎典禮限制每家餐廳出席人數為一人。圖／業者提供
2026年《臺灣米其林指南》頒獎典禮限制每家餐廳出席人數為一人。圖／業者提供

米其林 餐廳 餐飲

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