LV重返經典公路旅行！骨董美車馳騁多洛米蒂山脈 揭開拉力賽新篇章

睽違14年，路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）宣布將於9月1日至4日舉辦「2026年路易威登多洛米蒂經典拉力賽」（Louis Vuitton Dolomites Classic Rally）。以義大利威尼斯、多洛米蒂山脈與蒙扎為舞台，拉力賽串聯經典骨董車、歷史文化地標與品牌旅行精神，延續自1993年以來融合汽車文化與精湛工藝的傳統，展現「旅行的藝術」（Art of Travel）的理念。

路易威登自1993年首度舉辦經典拉力賽以來，足跡遍及馬來西亞、義大利、中國及中歐等地，曾穿越熱帶雨林、托斯卡尼葡萄園、中國山川與波西米亞森林。上一屆活動為2012年的Serenissima拉力賽，今年則選擇重返義大利，以世界自然遺產多洛米蒂山脈為主軸，邀集全球重要骨董車收藏家參與均速賽，車主陣容也將包括多位女性收藏家。

四天活動將自威尼斯揭幕，參賽車隊9月2日自布倫塔河畔的皮薩尼別墅（Villa Pisani）出發，展開全長約600公里的旅程，穿越多洛米蒂山脈蜿蜒山道與險峻山隘，在壯麗自然景觀中體驗品牌所倡導的旅行哲學。終點設於義大利賽車重鎮蒙扎，車隊將於9月4日在義大利大獎賽開幕期間，巡遊蒙扎國家賽車場（Autodromo Nazionale di Monza），讓經典古董車與現代賽車文化同場交會。

除了拉力賽本身，路易威登此次也攜手多座義大利文化機構，包括蒙扎皇宮（Reggia di Monza）、米蘭斯福爾扎城堡（Castello Sforzesco）、皮薩尼別墅及威尼斯市立博物館基金會（MUVE），透過藝術典藏、修復計畫及文化合作，支持歷史建築與文化資產保存，進一步呼應品牌長期投入文化傳承的理念。

活動期間，皇家別墅（Villa Reale）前廣場也將舉辦公開展覽，展出參賽骨董車；頒獎典禮則移師米蘭斯福爾扎城堡舉行。此次冠軍獎盃由荷蘭設計師Sabine Marcelis設計、義大利玻璃工坊Venini製作，並以路易威登訂製獎盃箱運送，再次展現品牌自1988年起打造國際賽事獎盃箱的深厚工藝傳統。

事實上，路易威登與汽車文化的淵源可追溯至19世紀末。1897年，Georges Vuitton設計出品牌首款汽車旅行箱，以平頂設計取代傳統圓頂行李箱，更適合汽車堆疊收納；1905年推出可置於備胎中的Sacs Chauffeurs，更奠定品牌在汽車旅行用品領域的重要地位。近年品牌則持續為FIFA世界盃、NBA、F1摩納哥大獎賽、巴黎奧運及金球獎等國際盛事打造專屬獎盃箱，以「Victory Travels with Louis Vuitton（勝利與路易威登同行）」延續品牌跨越旅行、工藝與體育精神的傳承。

路易威登1908年推出的露營車。圖／路易威登提供

路易威登1909年推出的汽車旅行箱。圖／路易威登提供

2026年路易威登多洛米蒂經典拉力賽封面。圖／路易威登提供

路易威登1924年的汽車收納硬箱。圖／路易威登提供

2026年路易威登多洛米蒂經典拉力賽標誌。圖／路易威登提供

路易威登曾於1995年9月19日至24日舉辦義大利經典賽。圖／路易威登提供