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新光三越衝暑假商機 夏季檔期業績拚增4成

中央社／ 台北7日電
新光三越9日將推出「夏天卡利HIGH」檔期，祭出最高7%回饋，衝刺暑假商機。中央社
新光三越9日將推出「夏天卡利HIGH」檔期，祭出最高7%回饋，衝刺暑假商機。中央社

新光三越表示，今年上半年受惠台中店恢復營運及小北門店加入，整體業績年增約2成，6月年中慶檔期業績達雙位數成長；為持續衝刺商機，新光三越9日將登場夏天卡利HIGH檔期，看好餐飲、3C及高單價商品買氣，整體業績目標年成長近4成。

新光三越今天舉行夏天卡利HIGH記者會，新光三越主管表示，今年上半年業績成長約2成，扣除去年9月底恢復營運的台中店、去年9月開幕的台南小北門店，既有店維持正成長；今年6月已結束的年中慶檔期，業績也成長逾2成。今年受惠於台中店恢復營運及小北門店加入，來客數年增逾1成，客單價提升約3%。

展望暑假商機，新光三越表示，因親子客群增加，加上父親節、情人節等帶動，預期餐飲將是主要成長動能；9日起開跑的夏天卡利HIGH檔期，可望透過高額回饋，推升3C及高單價商品等買氣，並結合全台多場主題展覽，吸引年輕族群與家庭客來店消費。

新光三越表示，旗下電商平台SKM Online持續深化OMO（整合線上線下）全通路布局，目前電商平台設有主打全台專櫃美妝平台的SKM BEAUTY，以及定位為男性專屬購物平台的SKM MEN’S等兩大數位專館，串聯新品探索、內容體驗與實體百貨服務。

新光三越表示，SKM Online營收占整體營收約4%，主要客群為20至40歲女性。SKM BEAUTY專區為了為吸引年輕客群，韓系美妝品牌約占整體彩妝結構一半，其餘以歐美及日系品牌為主；保養品主力客群約32至40歲，修護型商品需求穩定。

至於SKM MEN’S，新光三越指出，因男性消費者偏向理性，較重視商品介紹及穿搭內容，通常需透過持續推播與內容溝通才會下單，但線上客單價相對較高，以配件如帽子、飾品及香氛等業績表現相對突出。

電商 新光三越

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