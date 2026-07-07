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新光三越夏天卡利HIGH最高7%回饋 BT21獨家卡友禮暑假吃喝玩樂一站滿足

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
新光三越「夏天卡利HIGH」將於7月9日至8月13日登場，期間不限日、不限店、不限線上線下，不限消費金額都能累積回饋。記者江佩君／攝影
新光三越「夏天卡利HIGH」將於7月9日至8月13日登場，期間不限日、不限店、不限線上線下，不限消費金額都能累積回饋。記者江佩君／攝影

暑假消費旺季展開，新光三越宣布夏季回饋檔期「夏天卡利HIGH」將於7月9日至8月13日登場，期間不限日、不限店、不限線上線下，不限消費金額都能累積賺回饋。

受惠於來客提升、改裝效益與新品牌導入，帶動新光三越1月至6月業績成長逾2成。緊接著「夏天卡利HIGH」攜手11大銀行、串聯超過6千家品牌夥伴，祭出單卡累計刷1萬以上回饋4％、滿6萬以上回饋5％、滿30萬以上回饋6％skm points，再搭配行動支付skm pay任一單筆消費達3,000元再加碼1%，最高享7%回饋。此時正逢服飾新品，以及國際名品、美妝、家用新品上市，無論是趁暑假全家人逛街吃飯消費、想買早秋新品，或是選購父親節禮物，都可趁這一檔期累計消費賺回饋。

新光三越升級會員數位服務優化，可透過App即時查詢累計消費金額「最佳划手闖關賽」，活動期間持卡利HIGH指定銀行信用卡「不限金額消費」即可抽獎；消費累計滿3,000元加贈100點skm points（限量），與滿額抽萬點等活動。另外「購物管家－新新」新增試算服務，讓會員可快速掌握最划算信用卡與回饋方案。

粉絲經濟發燒，攜手宇宙明星BT21推出全球獨家限定系列卡友禮，共5款、7位人氣角色輪番登場，讓BTS粉絲阿米們能一次收藏最愛的成員角色，讓收藏與購物回饋同時滿足。

暑假吃喝玩樂需求高，新光三越各店集結美食與人氣IP快閃店，像是A11有「皮克敏主題店」、A8有「名偵探柯南M29主題快閃店」，另有藝文展演、戶外活動讓親子同樂，台南首度登場的數位迴轉壽司「DIGIRO壽司郎」也將在8月7日進駐台南新天地。

線上SKM Online有「SKM BEAUTY」與「SKM MEN’S」兩大專館進駐，成功吸引超過5成純數位年輕新客與高比例外縣市客群。7月9日至7月19日、7月31日至8月13日，使用skm pay綁定指定銀行信用卡購買指定商品，單筆滿5,000元即可獲贈5,000點。

攜手宇宙明星BT21推出全球獨家限定系列卡友禮，共5款、7位人氣角色輪番登場。圖／新光三越提供
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MAKE UP FOR EVER HD SKIN粉無痕平衡肌底粉底液30ml，新品上市推薦價1,760元。圖／新光三越提供
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「最佳划手闖關賽」持卡利High指定銀行信用卡不限金額消費，即可獲得法國設計品牌 LEXON攜手美國藝術家Jeff Koons推出的限量聯名款Balloon Dog藍芽喇叭（價值26,900元，限量5名）抽獎資格。圖／新光三越提供
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