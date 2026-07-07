2026 World Class台灣冠軍出爐 劉權震10月前進蘇格蘭爭世界冠軍

被譽為「調酒界奧斯卡」的 World Class 世界頂尖調酒大賽，2026年台灣區總決賽日前於台北101「The One @ Taipei 101 獨一文創」登場。歷經全天三大關卡激烈競逐，最終由 「Chǎn Chǎn 嬋潹」調酒師劉權震脫穎而出，勇奪2026年台灣年度最佳調酒師殊榮，將於今年10月代表台灣前往蘇格蘭，角逐World Class全球總決賽，與世界各地頂尖調酒師一較高下。

由帝亞吉歐（Diageo）主辦的World Class，是全球最具指標性的調酒競賽之一，不僅考驗調酒技術，更涵蓋創意發想、品牌理解、桌邊服務、餐酒搭配及臨場應變等綜合能力，被視為調酒師邁向國際舞台的重要里程碑。每年賽制皆依據全球酒吧趨勢持續調整，也讓賽事始終保持高度挑戰性。

今年決賽共設計三大關卡，全面檢驗選手的專業實力。首關以The Singleton蘇格登12年為主角，參賽者必須在7分鐘內結合音樂、故事敘述與桌邊互動，完成兼具視覺、香氣與風味的沉浸式品飲體驗；第二關則由Don Julio龍舌蘭帶來「圖像轉譯風味」挑戰，選手需依指定圖像創作調酒，同時完成60杯指定酒款製作，模擬酒吧實際營運情境。

壓軸登場的「Pair－Pour－Perform」則結合速度競賽、經典調酒與餐酒搭配三大考驗。選手在現場公布神祕料理後，僅有1小時完成酒譜設計、備料及製作，最終須端出兩款經典調酒與一款餐搭創作，共完成9杯作品，在有限時間內展現完整實力。

此次最終關卡更邀請甜點主廚平塚牧人（Makito Hiratsuka）擔任神祕評審。他曾於西班牙米其林三星餐廳El Celler de Can Roca擔任甜點團隊成員，也是亞洲首位進入傳奇餐廳elBulli擔任甜點主廚的料理人，目前經營板前盤式甜點品牌akeruE Dessert，以跨領域餐飲視角參與餐酒搭配評選。

除了競賽全面升級，今年帝亞吉歐也首度推出「核心導師團」制度，集結2021年至2024年四位歷屆台灣年度最佳調酒師共同指導決賽選手，透過集體授課與一對一深度諮詢，協助十強選手提升技術、創意與賽事策略，建立更完整的人才培育機制。

本屆評審與嘉賓陣容同樣備受矚目，特別邀請2025年World Class全球總冠軍Felice Capasso首度來台，並由2011年台灣冠軍黃俊憲、2019年冠軍林聖達、2025年冠軍蘇孟楚，以及亞洲50最佳酒吧Moonrock創辦人廖乙哲共同擔任評審，依520分評分機制選出今年台灣冠軍。

今年賽事也首度擴大開放民眾購票觀賽，除了近距離欣賞台灣頂尖調酒師同場較勁，現場更集結多家知名酒吧販售限定調酒，打造結合競賽、品飲與交流的年度酒吧盛會。隨著劉權震正式取得台灣代表資格，也將肩負台灣調酒界期待，於10月前進蘇格蘭，挑戰World Class世界冠軍榮耀。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

2026 World Class 台灣區決賽十強選手與歷屆最佳調酒師及特別來賓合影。圖／帝亞吉歐提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康