快訊

矢板明夫遭毆…港男3.5小時內被逮 台中警局長：共犯已離境

中職／腰椎間盤突出加重腳失去知覺 邊荷律：明星賽我會參加

法國總統馬克宏訪問敘利亞期間 首都大馬士革傳爆炸大量濃煙升起

聽新聞
0:00 / 0:00

2026 World Class台灣冠軍出爐 劉權震10月前進蘇格蘭爭世界冠軍

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
2026 World Class 台灣區年度最佳調酒師「Chǎn Chǎn 嬋潹 」劉權震。圖／帝亞吉歐提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
2026 World Class 台灣區年度最佳調酒師「Chǎn Chǎn 嬋潹 」劉權震。圖／帝亞吉歐提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

被譽為「調酒界奧斯卡」的 World Class 世界頂尖調酒大賽，2026年台灣區總決賽日前於台北101「The One @ Taipei 101 獨一文創」登場。歷經全天三大關卡激烈競逐，最終由 「Chǎn Chǎn 嬋潹」調酒師劉權震脫穎而出，勇奪2026年台灣年度最佳調酒師殊榮，將於今年10月代表台灣前往蘇格蘭，角逐World Class全球總決賽，與世界各地頂尖調酒師一較高下。

由帝亞吉歐（Diageo）主辦的World Class，是全球最具指標性的調酒競賽之一，不僅考驗調酒技術，更涵蓋創意發想、品牌理解、桌邊服務、餐酒搭配及臨場應變等綜合能力，被視為調酒師邁向國際舞台的重要里程碑。每年賽制皆依據全球酒吧趨勢持續調整，也讓賽事始終保持高度挑戰性。

今年決賽共設計三大關卡，全面檢驗選手的專業實力。首關以The Singleton蘇格登12年為主角，參賽者必須在7分鐘內結合音樂、故事敘述與桌邊互動，完成兼具視覺、香氣與風味的沉浸式品飲體驗；第二關則由Don Julio龍舌蘭帶來「圖像轉譯風味」挑戰，選手需依指定圖像創作調酒，同時完成60杯指定酒款製作，模擬酒吧實際營運情境。

壓軸登場的「Pair－Pour－Perform」則結合速度競賽、經典調酒與餐酒搭配三大考驗。選手在現場公布神祕料理後，僅有1小時完成酒譜設計、備料及製作，最終須端出兩款經典調酒與一款餐搭創作，共完成9杯作品，在有限時間內展現完整實力。

此次最終關卡更邀請甜點主廚平塚牧人（Makito Hiratsuka）擔任神祕評審。他曾於西班牙米其林三星餐廳El Celler de Can Roca擔任甜點團隊成員，也是亞洲首位進入傳奇餐廳elBulli擔任甜點主廚的料理人，目前經營板前盤式甜點品牌akeruE Dessert，以跨領域餐飲視角參與餐酒搭配評選。

除了競賽全面升級，今年帝亞吉歐也首度推出「核心導師團」制度，集結2021年至2024年四位歷屆台灣年度最佳調酒師共同指導決賽選手，透過集體授課與一對一深度諮詢，協助十強選手提升技術、創意與賽事策略，建立更完整的人才培育機制。

本屆評審與嘉賓陣容同樣備受矚目，特別邀請2025年World Class全球總冠軍Felice Capasso首度來台，並由2011年台灣冠軍黃俊憲、2019年冠軍林聖達、2025年冠軍蘇孟楚，以及亞洲50最佳酒吧Moonrock創辦人廖乙哲共同擔任評審，依520分評分機制選出今年台灣冠軍。

今年賽事也首度擴大開放民眾購票觀賽，除了近距離欣賞台灣頂尖調酒師同場較勁，現場更集結多家知名酒吧販售限定調酒，打造結合競賽、品飲與交流的年度酒吧盛會。隨著劉權震正式取得台灣代表資格，也將肩負台灣調酒界期待，於10月前進蘇格蘭，挑戰World Class世界冠軍榮耀。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

2026 World Class 台灣區決賽十強選手與歷屆最佳調酒師及特別來賓合影。圖／帝亞吉歐提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
2026 World Class 台灣區決賽十強選手與歷屆最佳調酒師及特別來賓合影。圖／帝亞吉歐提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

帝亞吉歐總經理梁殷禎（左）與台灣區年度最佳調酒師「Chǎn Chǎn 嬋潹」劉權震合影。圖／帝亞吉歐提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
帝亞吉歐總經理梁殷禎（左）與台灣區年度最佳調酒師「Chǎn Chǎn 嬋潹」劉權震合影。圖／帝亞吉歐提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

延伸閱讀

足球／全國足球小將熱血競技 小學生足球賽決賽落幕

崑大餐飲系周佳怡國際賽奪冠 總統召見表揚獲選全國大專優秀青年

中職／明星賽6組藝人接力開唱 「灌籃高手」主唱上杉昇將重現經典！

「500Young 2026」第四屆得獎名單陸續公布！青年觀點、選書/選物募集、青年論壇暨工作坊免費報名

相關新聞

新光三越夏天卡利HIGH最高7%回饋BT21獨家卡友禮暑假吃喝玩樂一站滿足

暑假消費旺季展開，新光三越宣布夏季回饋檔期「夏天卡利HIGH」將於7月9日至8月13日登場，期間不限日、不限店、不限線上線下，不限消費金額都能累積賺回饋。

2026 World Class台灣冠軍出爐 劉權震10月前進蘇格蘭爭世界冠軍

被譽為「調酒界奧斯卡」的 World Class 世界頂尖調酒大賽，2026年台灣區總決賽日前於台北101「The One @ Taipei 101 獨一文創」登場。歷經全天三大關卡激烈競逐，最終由 「Chǎn Chǎn 嬋潹」調酒師劉權震脫穎而出，勇奪2026年台灣年度最佳調酒師殊榮，將於今年10月代表台灣前往蘇格蘭...

「Pokémon GO Fest 2026：全球」7/11、12登場 心中山打卡熱點快筆記

《Pokémon GO》年度盛會「Pokémon GO Fest 2026：全球」將於7月11日至12日在台北捷運中山站心中山線形公園登場。活動正式開始前，官方率先公開現場主題造景，從中山站4號出口一路延伸至雙連站2號出口，沿途設置多處寶可夢打卡點，讓訓練家與寶可夢迷提前感受滿滿活動氛圍。

啤酒罐變色才夠冰！ASAHI聯名Snow Peak限定版登場 加碼送限量周邊

炎炎夏日帶動冰涼啤酒商機，日本啤酒品牌ASAHI SUPER DRY首度攜手日本戶外品牌Snow Peak推出夏季限定「Super Cold極凍體驗版」，以適飲溫度4至8°C為主題，不僅推出全新聯名包裝，更首度導入溫度變色設計，搭配限量周邊與會員集點活動，搶攻夏季聚餐與戶外露營市場。

想和你過假日 Miu Miu發表2026夏日編織系列預約海灘愜意

時尚圈的夏日度假戰火悄然打響，Miu Miu推出全新編織系列，以強烈的海灘愜意氛圍勾勒悠閒生活節奏。形象廣告中，模特兒們身著棕色麂皮外套、碎花洋裝與復古條紋毛衣，手牽手漫步於清澈海水中，自然與前衛時尚在浪花間完美融合，將夏日海洋氣息展現得淋漓盡致。

台鐵鯛鰻雙主菜便當今日開賣 199元限量1.4萬份

農業部漁業署攜手嘉義縣政府與台鐵公司，共同推出「鰻鰻情意 鯛嘴好滋味」台鐵聯名便當，將鰻魚與台灣鯛打造成雙拼便當，從7月7日起至8月23日，每日於各大台鐵便當鋪售賣，限量1.4萬份。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。