「Pokémon GO Fest 2026：全球」7月11、12日登場 心中山打卡熱點快筆記

《Pokémon GO》年度盛會「Pokémon GO Fest 2026：全球」將於7月11日至12日在台北捷運中山站心中山線形公園登場。活動正式開始前，官方率先公開現場主題造景，從中山站4號出口一路延伸至雙連站2號出口，沿途設置多處寶可夢打卡點，讓訓練家與寶可夢迷提前感受滿滿活動氛圍。

現在走出中山站4號出口，首先映入眼簾的是大型「超夢」合影舞台，現場還將發放活動限定紙帽與主題手拿扇。周邊則可看到可愛的「豆豆鴿」與「新葉喵」，沿著電梯出口前進，還有「霹靂電球」與「頑皮雷彈」列隊迎接。整條心中山線形公園廊道也掛滿活動旗幟，營造濃厚的Pokémon GO Fest氛圍；另一側牆面則有戴著皮卡丘紙帽的「妙蛙種子」、「小火龍」、「傑尼龜」等人氣寶可夢現身迎接玩家。

沿途還規劃多座遊戲補給站造景，來到R7出口附近，可發現妙蛙花、妙蛙草與妙蛙種子組成的妙蛙家族融入花圃景觀；R9出口前方則豎立著本次活動主角「超夢」以及「超級超夢X」、「超級超夢Y」的巨型看板，成為現場最具代表性的拍照熱點。

繼續往雙連站方向前進，雙連站1號出口可看到「飛天螳螂」使出空氣斬劈開牆面的立體裝置；2號出口則有蛋蛋、椰蛋樹、阿羅拉椰蛋樹組成的椰蛋家族，以及熱帶龍迎接粉絲到訪。GO Fest限定造景僅展示至7月12日活動結束，部分寶可夢裝置則將保留較長時間，想朝聖拍照的粉絲可把握機會。

除了心中山線形公園外，中山站通往台北車站地下街的「中山藝文廊」也同步打造《Pokémon GO》主題長廊，以超夢為主角搭配多隻寶可夢大型佈景，展期將持續至7月底，提供玩家更多拍照打卡選擇。

活動期間官方也準備多項限定紀念品，只要向現場工作人員出示《Pokémon GO》遊戲畫面即可獲得主題手拿扇；追蹤官方社群可領取主題明信片；使用遊戲內「What's Your Favorite?（誰是你的最愛？）」功能拍照並分享至社群，還可兌換活動貼紙，完成社群大使指定任務則可獲得大使限定貼紙。

此外，即日起至7月12日23時59分止，玩家只要透過「What's Your Favorite?」或「GO Snapshot」拍攝超夢照片，上傳至社群平台並標記《Pokémon GO》台灣官方Facebook或Instagram及加入「#超夢」，就有機會抽中「毛絨玩具Pokémon fit（超夢）」，為今年GO Fest留下珍貴紀念。

靠近R7出口的牆面花圃，有妙蛙家族在此開心融入園景。圖／Niantic提供

心中山線形公園4號出口旁超級可愛的豆豆鴿與新葉喵。圖／Niantic提供

一路走到雙連站1號出口，可瞥見飛天螳螂使出空氣斬劈開了牆面。圖／Niantic提供

中山站電梯出口，有霹靂電球與頑皮雷彈，在斜坡上列隊歡迎大家。圖／Niantic提供

在R9出口前方牆面，本次活動主角：超夢、超級超夢X、超級超夢Y的巨型看板。圖／Niantic提供

心中山線形公園沿途上設有許多補給站。圖／Niantic提供

可入內拍照的超夢培養艙位於心中山線形公園4號出口，粉絲一定要打卡。圖／Niantic提供

雙連站2號出口牆面，椰蛋家族及熱帶龍在此等候大家造訪。圖／Niantic提供

中山藝文廊1比1身高的寶可夢牆，展示許多人氣寶可夢們的實際大小。圖／Niantic提供

心中山線形公園4號出口的超夢合影舞台，將在舞台後方發放活動紙帽與手拿扇。圖／Niantic提供

完成社群大使指定任務即可獲得大使專屬貼紙。圖／Niantic提供

「Pokémon GO Fest 2026：全球」主題紀念品，現場出示遊戲畫面即可領取手拿扇。追蹤官方社群帳號即可領取主題明信片。使用「誰是你的最愛？」拍照並上傳分享即可領取活動主題貼紙。圖／Niantic提供