啤酒罐變色才夠冰！ASAHI聯名Snow Peak限定版登場 加碼送限量周邊
炎炎夏日帶動冰涼啤酒商機，日本啤酒品牌ASAHI SUPER DRY首度攜手日本戶外品牌Snow Peak推出夏季限定「Super Cold極凍體驗版」，以適飲溫度4至8°C為主題，不僅推出全新聯名包裝，更首度導入溫度變色設計，搭配限量周邊與會員集點活動，搶攻夏季聚餐與戶外露營市場。
此次聯名最大的亮點，在於啤酒罐加入溫度感應變色技術。當酒體冰鎮至8°C以下時，罐身背面的曲線圖樣便會由銀色轉為藍色，讓消費者一眼辨識是否已達最佳飲用溫度。部分合作餐廳也同步導入「Super Cold」變色杯，倒入冰啤酒後杯身圖樣同樣會隨溫度改變色彩，增添飲酒時的互動趣味與視覺效果。
除了限定包裝，雙品牌也推出多款聯名周邊，包括玻璃杯、保溫杯、托特包、開瓶器及筆記本等商品，延續Snow Peak一貫的戶外設計風格與機能美學，瞄準露營族群及品牌收藏愛好者。
ASAHI SUPER DRY今年也正式贊助Snow Peak在台舉辦的年度露營活動「Snow Peak Way」，希望透過品牌合作，將戶外露營與冰啤酒體驗結合，打造夏季露營的新話題。
新品即日起於全台量販、超市及各大零售通路陸續上市。家樂福量販及超市同步推出限定活動，凡購買Super Cold極凍體驗夏日限定版500毫升六入裝，即可獲贈聯名玻璃把手杯一只，數量有限，送完為止。
此外，品牌也推出LINE會員集點活動，消費者購買指定ASAHI系列商品，完成發票登錄後即可累積點數，每滿100元可獲得1點，符合資格者可兌換相關活動好禮，藉由限定商品、聯名周邊與會員優惠，進一步提升夏季消費熱度。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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