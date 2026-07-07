想和你過假日 Miu Miu發表2026夏日編織系列預約海灘愜意

時尚圈的夏日度假戰火悄然打響，Miu Miu推出全新編織系列，以強烈的海灘愜意氛圍勾勒悠閒生活節奏。形象廣告中，模特兒們身著棕色麂皮外套、碎花洋裝與復古條紋毛衣，手牽手漫步於清澈海水中，自然與前衛時尚在浪花間完美融合，將夏日海洋氣息展現得淋漓盡致。

本季設計核心聚焦於多樣化的編織技法，大膽重塑品牌經典包款。不論是懸掛於海邊枯木上的彩色條紋鉤針肩背包，還是靜置在沙灘浪花中的經典藤編托特包，皆透過天然材質與工藝交錯注入隨性浪漫；精緻的鏤空木珠編織包也在藍天海景映襯下，透露出古樸獨特的藝術感；有別於成塊的皮革所散發的柔韌，透過編織為手法，自然的素材被交錯、交織，加上藤、竹、植物等原本的天然紋理，形塑成一種回歸原始的質樸言語，也無違和融入海灘街外或城市街道，傳遞了度假般的愜意。

Miu Miu 2026夏日的配件與鞋履同樣細節滿載，手作感十足的花卉及花苞皮革吊飾，為包款增添個性巧思；無論是羅馬涼鞋、芭蕾舞休閒鞋多以鉤針織紋、撞色滾邊與經典蝴蝶結交織出柔美，搭配上線條簡潔的帆布涼鞋，在展現精緻工藝的同時並為盛夏造型注入一抹自在從容。

Miu Miu 編織造型手提包，價格店洽。圖／Miu Miu提供

運用天然素材的編織包款，可隨興使用於沙灘海邊，加掛上Miu Miu暢銷的掛飾配件，創造出獨特的個人風格。圖／Miu Miu提供

Miu Miu花卉吊飾鑰匙圈，19,500元。圖／Miu Miu提供

Miu Miu Ivy刺繡棉布手提包，65,000元。圖／Miu Miu提供