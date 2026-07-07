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想和你過假日 Miu Miu發表2026夏日編織系列預約海灘愜意

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Miu Miu推出全新編織系列，將夏日海洋氣息展現得淋漓盡致。圖／Miu Miu提供
Miu Miu推出全新編織系列，將夏日海洋氣息展現得淋漓盡致。圖／Miu Miu提供

時尚圈的夏日度假戰火悄然打響，Miu Miu推出全新編織系列，以強烈的海灘愜意氛圍勾勒悠閒生活節奏。形象廣告中，模特兒們身著棕色麂皮外套、碎花洋裝與復古條紋毛衣，手牽手漫步於清澈海水中，自然與前衛時尚在浪花間完美融合，將夏日海洋氣息展現得淋漓盡致。

本季設計核心聚焦於多樣化的編織技法，大膽重塑品牌經典包款。不論是懸掛於海邊枯木上的彩色條紋鉤針肩背包，還是靜置在沙灘浪花中的經典藤編托特包，皆透過天然材質與工藝交錯注入隨性浪漫；精緻的鏤空木珠編織包也在藍天海景映襯下，透露出古樸獨特的藝術感；有別於成塊的皮革所散發的柔韌，透過編織為手法，自然的素材被交錯、交織，加上藤、竹、植物等原本的天然紋理，形塑成一種回歸原始的質樸言語，也無違和融入海灘街外或城市街道，傳遞了度假般的愜意。

Miu Miu 2026夏日的配件與鞋履同樣細節滿載，手作感十足的花卉及花苞皮革吊飾，為包款增添個性巧思；無論是羅馬涼鞋、芭蕾舞休閒鞋多以鉤針織紋、撞色滾邊與經典蝴蝶結交織出柔美，搭配上線條簡潔的帆布涼鞋，在展現精緻工藝的同時並為盛夏造型注入一抹自在從容。

Miu Miu 編織造型手提包，價格店洽。圖／Miu Miu提供
Miu Miu 編織造型手提包，價格店洽。圖／Miu Miu提供

運用天然素材的編織包款，可隨興使用於沙灘海邊，加掛上Miu Miu暢銷的掛飾配件，創造出獨特的個人風格。圖／Miu Miu提供
運用天然素材的編織包款，可隨興使用於沙灘海邊，加掛上Miu Miu暢銷的掛飾配件，創造出獨特的個人風格。圖／Miu Miu提供

Miu Miu花卉吊飾鑰匙圈，19,500元。圖／Miu Miu提供
Miu Miu花卉吊飾鑰匙圈，19,500元。圖／Miu Miu提供

Miu Miu Ivy刺繡棉布手提包，65,000元。圖／Miu Miu提供
Miu Miu Ivy刺繡棉布手提包，65,000元。圖／Miu Miu提供

Miu Miu Spirit鉤織皮革化妝袋，51,000元。圖／Miu Miu提供
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