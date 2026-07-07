快訊

致癌油風暴！中聯延誤通報情節重大 石崇良：重罰1.65億元史上最高

台灣1制度換2300萬名「免費稽查員」！老外讚：全球稅務機關都汗顏

一隻貓改寫巴西隊命運？世界盃後網瘋傳「貓咪詛咒」：3年前怨念還在

聽新聞
0:00 / 0:00

台鐵鯛鰻雙主菜便當今日開賣 199元限量1.4萬份

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
農業部與台鐵共同推出「鰻鰻情意，鯛嘴好滋味」雙主菜鯛鰻便當，今天中午開賣。記者曾原信／攝影
農業部與台鐵共同推出「鰻鰻情意，鯛嘴好滋味」雙主菜鯛鰻便當，今天中午開賣。記者曾原信／攝影

農業部漁業署攜手嘉義縣政府與台鐵公司，共同推出「鰻鰻情意 鯛嘴好滋味」台鐵聯名便當，將鰻魚與台灣鯛打造成雙拼便當，從7月7日起至8月23日，每日於各大台鐵便當鋪售賣，限量1.4萬份。

為了呼應日本7月「土用丑日」吃鰻補元氣的飲食文化，農業部陳駿季部長、農業部漁業署長王茂城攜手台鐵公司董事長鄭光遠與嘉義縣長翁章梁，於今日推出「鰻鰻情意 鯛嘴好滋味」台鐵聯名便當，以國產台灣鰻魚及台灣鯛作為雙主菜，結合國產米飯、香菇及娃娃菜等時蔬，打造兼具美味、營養與節慶巧思的限定便當，販售期間自今年7月7日起至8月23日，每個便當售價199元。

漁業署指出，聯名便當將於7月7日至8月23日在台鐵松山、南港、台北夢工場及基隆、七堵、樹林、羅東、台北台鐵便當舖1至4號、板橋、新竹、台中、彰化及台中高鐵店等16處販售。活動期間購買聯名便當，將腰封背面的隨餐透卡取下，並持隨餐透卡與風景、美食或生活場景合影，分享至個人社群限時動態，並上傳截圖至漁業署Facebook活動貼文留言，即可參加抽獎，有機會獲得五星飯店餐券。

另外，凡購買聯名便當，還可獲得「買魚去」網站100元購物折扣碼，使用期限至8月30日，數量有限，送完為止。

陳駿季表示，台鐵便當每年可賣出1000萬個，是台灣最具代表性的美食之一，更是許多國人的共同記憶；本次活動結合漁業署、嘉義縣政府及台鐵公司三方資源，由漁業署整合生產端，推薦優質國產鰻魚、台灣鯛，並由臺鐵主廚巧手烹飪雙主菜便當。

鄭光遠表示，台鐵便當如今講究異業結盟，希望與異業共同將台灣農產打造成不同的產品推銷給消費者，因此這一次結合台鐵便當與台灣在地食材，讓台灣各地民眾都能感受台灣鰻魚與鯛魚的好滋味，提升國產漁產品能見度。

鄭光遠亦表示，除了希望未來也能將聯名便當打造成台鐵常態性、季節性的便當之外，也不排除將這次的聯名便當推廣至台鐵的觀光列車上。

漁業署署長王茂城另表示，每年鰻苗收穫量都不一定，不過這2年鰻苗收穫量較過去還多，在新冠疫情爆發前台灣鰻魚外內銷比約6比4，最大外銷市場是日本，不過疫情後鰻魚外內銷比則為4比6。

台鐵 便當 鰻魚

延伸閱讀

日本人夏天都吃什麼？ 台網友人氣推薦排行揭曉必吃美食TOP 5

強颱巴威進逼 陳駿季：花蓮萬里溪堰塞湖不排除提前溢流

華航再拓機上餐合作版圖 攜手日本名店推和風料理

台鐵推大學生優惠車票 7月20日開賣、最低5折

相關新聞

啤酒罐變色才夠冰！ASAHI聯名Snow Peak限定版登場 加碼送限量周邊

炎炎夏日帶動冰涼啤酒商機，日本啤酒品牌ASAHI SUPER DRY首度攜手日本戶外品牌Snow Peak推出夏季限定「Super Cold極凍體驗版」，以適飲溫度4至8°C為主題，不僅推出全新聯名包裝，更首度導入溫度變色設計，搭配限量周邊與會員集點活動，搶攻夏季聚餐與戶外露營市場。

想和你過假日 Miu Miu發表2026夏日編織系列預約海灘愜意

時尚圈的夏日度假戰火悄然打響，Miu Miu推出全新編織系列，以強烈的海灘愜意氛圍勾勒悠閒生活節奏。形象廣告中，模特兒們身著棕色麂皮外套、碎花洋裝與復古條紋毛衣，手牽手漫步於清澈海水中，自然與前衛時尚在浪花間完美融合，將夏日海洋氣息展現得淋漓盡致。

台鐵鯛鰻雙主菜便當今日開賣 199元限量1.4萬份

農業部漁業署攜手嘉義縣政府與台鐵公司，共同推出「鰻鰻情意 鯛嘴好滋味」台鐵聯名便當，將鰻魚與台灣鯛打造成雙拼便當，從7月7日起至8月23日，每日於各大台鐵便當鋪售賣，限量1.4萬份。

路易威登攜手藝術家打造微型加州公路旅行！限量旅行車超夢幻

路易威登（Louis Vuitton）繼2019年攜手美國當代藝術家艾力克斯．伊斯雷爾（Alex Israel）打造Parfums de Cologne香氛系列視覺後，今年再度合作，推出全新限量「Woody Wagon Colognes」香水禮盒，以加州經典木質旅行車（Woody Wagon）為靈感，將六款男士香氛化身一場充滿陽光、公路與海岸風情的藝術旅程，全球限量66件。

百年工藝遇上傳奇雪茄！S.T. Dupont聯名Cohiba推60周年限量典藏系列

慶祝古巴頂級雪茄Cohiba創立60周年，法國精品品牌都彭（S.T. Dupont）再度合作，推出「S.T. Dupont X Cohiba 60周年限量典藏系列」，結合雙方深厚的雪茄文化淵源與百年工藝，推出限量打火機與雪茄配件，向收藏文化與生活美學致敬。

26秋冬巴黎高訂周／韓紹禧、MINGYU前排看秀 Dior與雕塑跨界對話

在巴黎氣溫飆破攝氏30度的2026秋冬高訂周，羅丹美術館（Musée Rodin）的庭園化為一片充滿棕櫚葉與蕨類植物的綠洲。 剛為流行天后泰勒絲（Taylor Swift）打造世紀婚禮婚紗的Dior創意總監Jonathan Anderson在此發表了Dior 2026-2027秋冬高級訂製服系列，亦是他執掌的第二個高級訂製服系列。包括品牌大使韓紹禧、MINGYU、美國歌手Sabrina Carpenter與上個月在婚禮上也穿著Dior訂製婚紗的奚夢瑤都出席看秀。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。