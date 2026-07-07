台鐵鯛鰻雙主菜便當今日開賣 199元限量1.4萬份

農業部漁業署攜手嘉義縣政府與台鐵公司，共同推出「鰻鰻情意 鯛嘴好滋味」台鐵聯名便當，將鰻魚與台灣鯛打造成雙拼便當，從7月7日起至8月23日，每日於各大台鐵便當鋪售賣，限量1.4萬份。

為了呼應日本7月「土用丑日」吃鰻補元氣的飲食文化，農業部陳駿季部長、農業部漁業署長王茂城攜手台鐵公司董事長鄭光遠與嘉義縣長翁章梁，於今日推出「鰻鰻情意 鯛嘴好滋味」台鐵聯名便當，以國產台灣鰻魚及台灣鯛作為雙主菜，結合國產米飯、香菇及娃娃菜等時蔬，打造兼具美味、營養與節慶巧思的限定便當，販售期間自今年7月7日起至8月23日，每個便當售價199元。

漁業署指出，聯名便當將於7月7日至8月23日在台鐵松山、南港、台北夢工場及基隆、七堵、樹林、羅東、台北台鐵便當舖1至4號、板橋、新竹、台中、彰化及台中高鐵店等16處販售。活動期間購買聯名便當，將腰封背面的隨餐透卡取下，並持隨餐透卡與風景、美食或生活場景合影，分享至個人社群限時動態，並上傳截圖至漁業署Facebook活動貼文留言，即可參加抽獎，有機會獲得五星飯店餐券。

另外，凡購買聯名便當，還可獲得「買魚去」網站100元購物折扣碼，使用期限至8月30日，數量有限，送完為止。

陳駿季表示，台鐵便當每年可賣出1000萬個，是台灣最具代表性的美食之一，更是許多國人的共同記憶；本次活動結合漁業署、嘉義縣政府及台鐵公司三方資源，由漁業署整合生產端，推薦優質國產鰻魚、台灣鯛，並由臺鐵主廚巧手烹飪雙主菜便當。

鄭光遠表示，台鐵便當如今講究異業結盟，希望與異業共同將台灣農產打造成不同的產品推銷給消費者，因此這一次結合台鐵便當與台灣在地食材，讓台灣各地民眾都能感受台灣鰻魚與鯛魚的好滋味，提升國產漁產品能見度。

鄭光遠亦表示，除了希望未來也能將聯名便當打造成台鐵常態性、季節性的便當之外，也不排除將這次的聯名便當推廣至台鐵的觀光列車上。

漁業署署長王茂城另表示，每年鰻苗收穫量都不一定，不過這2年鰻苗收穫量較過去還多，在新冠疫情爆發前台灣鰻魚外內銷比約6比4，最大外銷市場是日本，不過疫情後鰻魚外內銷比則為4比6。