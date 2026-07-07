路易威登攜手藝術家打造微型加州公路旅行！限量旅行車超夢幻

路易威登（Louis Vuitton）繼2019年攜手美國當代藝術家艾力克斯．伊斯雷爾（Alex Israel）打造Parfums de Cologne香氛系列視覺後，今年再度合作，推出全新限量「Woody Wagon Colognes」香水禮盒，以加州經典木質旅行車（Woody Wagon）為靈感，將六款男士香氛化身一場充滿陽光、公路與海岸風情的藝術旅程，全球限量66件。

來自洛杉磯的Alex Israel，作品向來圍繞加州文化與西岸生活風格。此次延續雙方合作，以象徵自由、公路旅行與衝浪文化的Woody Wagon為主角，重新詮釋路易威登六款男士香氛。這件作品由路易威登集結60位工匠、耗時超過7,000小時打造，全車由219個零件組成，並向美國傳奇66號公路（Route 66）致敬，因此全球僅限量66件。車身採用天然米色皮革、桃花心木等珍貴材質製作，並於車門、車輪雕刻Monogram花卉圖騰，結合復古木質旅行車造型與品牌經典工藝，兼具雕塑藝術與精品收藏價值。

禮盒內收錄調香大師Jacques Cavallier Belletrud創作的六款男士香氛，包括Afternoon Swim、Pacific Chill、Sun Song、California Dream、City of Stars與On The Beach，分別以海浪、柑橘果香、盛夏陽光、加州夕陽、洛杉磯夜色及海岸鹹風為靈感，勾勒加州不同時刻的風景與氣息。車頂更放置一塊漸層色衝浪板，呼應Alex Israel過去為On The Beach創作的藝術作品，也象徵西岸衝浪文化精神。

同時登場的還有Sun Song、California Dream及Afternoon Swim三款限量旅行裝香水盒，以半透明樹脂搭配漸層色彩重現加州天空、海洋與夕陽景致，結合Monogram壓紋、天然皮革與金屬細節。

California Dream限量旅行裝香水盒，限量100件。圖／路易威登提供

Afternoon Swim限量旅行裝香水盒，限量100件。圖／路易威登提供