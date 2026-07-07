百年工藝遇上傳奇雪茄！S.T. Dupont聯名Cohiba推60周年限量典藏系列

慶祝古巴頂級雪茄Cohiba創立60周年，法國精品品牌都彭（S.T. Dupont）再度合作，推出「S.T. Dupont X Cohiba 60周年限量典藏系列」，結合雙方深厚的雪茄文化淵源與百年工藝，推出限量打火機與雪茄配件，向收藏文化與生活美學致敬。

創立於1966年的Cohiba，嚴選古巴Vuelta Abajo產區頂級菸葉，並以獨特的二次發酵工藝打造層次豐富的風味，品牌最初僅作為古巴官方接待與外交贈禮，之後才正式對外販售，歷經60年已成為全球雪茄愛好者心中的經典品牌。而以天然漆藝、金工技術及招牌打火機聞名S.T. Dupont也擁有逾150年的深厚歷史，其經典的打火機與相關雪茄用品，長年深受雪茄鑑賞家喜愛。

此次聯名系列以Cohiba經典黑金配色、印地安人頭像、棋盤格圖騰及60周年紀念標誌為設計元素，透過天然亮漆、Guilloché璣鏤雕刻與拋光工藝，展現兩大品牌對細節與工藝品質的追求。系列共推出Le Grand Dupont打火機、Ligne 2打火機及XL雪茄菸灰缸三款代表作。其中Le Grand Dupont搭載柔火與噴射火焰雙火焰系統，並保留品牌經典「Cling」開蓋聲；Ligne 2則首度採用鏤空設計演繹Cohiba印地安人圖騰，提升辨識度與收藏價值；以黑色亮面骨瓷打造的雪茄菸灰缸，手工金色描邊搭配中央裝飾60周年紀念圖騰，實用性與展示收藏價值兼備。

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「S.T. Dupont X Cohiba 60周年限量典藏系列」Ligne2打火機，85,000元。圖／迪生提供

「S.T. Dupont X Cohiba 60周年限量典藏系列」菸灰缸，26,800元。圖／迪生提供