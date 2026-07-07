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輕快又甜美 BIRKENSTOCK x Repetto兩大經典IP推聯名鞋
當德國實用主義遇上法式浪漫，會擦出什麼火花？BIRKENSTOCK今夏宣布攜手浪漫代名詞的法國芭蕾舞鞋品牌Repetto推出限量聯名系列，無疑為近年台灣盛行的Balletcore與休閒通勤風潮，投下一枚時尚震撼彈。
這項備受矚目的企劃是由BIRKENSTOCK與Repetto共同構思，並於BIRKENSTOCK德國工坊打造。創立於1774年的BIRKENSTOCK，以符合人體工學的鞋床徹底改變現代鞋履樣貌，其中經典包頭款Boston更在全球掀起熱潮；1947年由RoseRepetto創立的Repetto，曾因傳奇影星碧姬芭杜穿上Cendrillon鞋款而爆紅，其優雅與永恆的DNA，讓舞鞋的柔軟成功轉化為都會女性的日常單品。
本次聯名系列共推出三款鞋型，經典Arizona涼鞋換上獨家Oversized圓形扣環，賦予刻板印象鮮明的雕塑感；雙細帶與蝴蝶結設計的Scala，將傳統芭蕾基因改寫為叛逆風格，Opéra木屐鞋則以流動感長綁帶纏繞腳踝，優雅演繹身體律動，色調則注入Repetto經典的Iconic Pink粉色、Flame Red紅色與Profound Black黑色，經典實穿。
本系列無疑將「舒適」、「時髦」無違和跨領域相容，有點甜美、有點隨性，加上穿脫方便特性，或將成為2026夏日的街頭選品清單之一，可洽Repetto台灣直營門市，或官方網站同步發售。
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