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不用飛日本了！絕美櫻花粉精品一秒上手 RADO跟你浪漫過夏日

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
具有開放式面盤的RADO真我系列櫻花粉高科技陶瓷鏤空表，像是在手表面盤中帶有幸運的阿拉伯數字8符號。圖／RADO提供
具有開放式面盤的RADO真我系列櫻花粉高科技陶瓷鏤空表，像是在手表面盤中帶有幸運的阿拉伯數字8符號。圖／RADO提供

夏日的持續高溫、酷暑讓人心情煩躁，此時粉嫩的色彩或可成為心靈的舒緩解方。瑞士雷達表（RADO）近日一次發表兩款粉色高科技陶瓷新品：真我系列櫻花粉高科技陶瓷鏤空表（R27183012）、以及True Square真我方形系列櫻花粉高科技陶瓷表（R27181902），讓高科技陶瓷賦予柔美視覺，為生活添增幾許柔和舒緩。

耐刮、耐磨、高硬度的陶瓷，同時還具備高硬度與親膚的特性，然而陶瓷燒製的色彩控制不易，難以定型量產。身為從1980年代至今長期浸淫於陶瓷領域的RADO，本次則一次帶來兩款櫻花粉色陶瓷時計，一圓、一方，展現出將時間定格後的兩種風格姿態。

其中真我系列櫻花粉高科技陶瓷鏤空表的面盤採取鏤空設計，時而形成象徵富裕的阿拉伯數字8，也可解讀為無限符號，象徵著源源不絕的餘裕、創意。表款使用了具有80小時動力儲存的Rado R734型自動機芯，機芯並使用了Nivachron™抗磁游絲，可抵禦生活中無處不見的磁場，精準運作不受磁力干擾。

True Square真我方形系列櫻花粉高科技陶瓷表則有著方形、但帶有弧度的溫潤表殼，以及同為拋光櫻花粉色的高科技陶瓷表殼和表冠；由於陶瓷的高硬度，因此切削打磨都極為困難，像是展現表款配戴者的外柔內剛、內心自有定見。柔美、帶有漸變光澤的珍珠母貝為面盤材質，並搭配四個鑽石鑲嵌的小時時標，鑽石總重約0.034克拉，並為Top Wesselton、VS-SI規格，兩只表款皆以正式上市，可洽RADO專門店如台北101、或授權經銷商詢問。

具有80小時動力儲存、Nivachron™抗磁游絲的Rado R734自動上鍊機芯，可在透明底蓋中近距離欣賞。圖／RADO提供
具有80小時動力儲存、Nivachron™抗磁游絲的Rado R734自動上鍊機芯，可在透明底蓋中近距離欣賞。圖／RADO提供

RADO True Square真我方形系列櫻花粉高科技陶瓷表，Rado R079石英機芯、時間顯示、小時時標鑲嵌鑽石，70,500元。圖／RADO提供
RADO True Square真我方形系列櫻花粉高科技陶瓷表，Rado R079石英機芯、時間顯示、小時時標鑲嵌鑽石，70,500元。圖／RADO提供

櫻花粉色或許是季節限定的色彩，也可以在手腕間長久閃耀。圖／RADO提供
櫻花粉色或許是季節限定的色彩，也可以在手腕間長久閃耀。圖／RADO提供

RADO True 真我系列櫻花粉高科技陶瓷鏤空表，全球限量888只，92,100元。圖／RADO提供
RADO True 真我系列櫻花粉高科技陶瓷鏤空表，全球限量888只，92,100元。圖／RADO提供

具光致變色效果的櫻花粉太陽紋面盤，可隨紫外線強弱變化色彩濃淡，是配戴賞玩的另一個樂趣。圖／RADO提供
具光致變色效果的櫻花粉太陽紋面盤，可隨紫外線強弱變化色彩濃淡，是配戴賞玩的另一個樂趣。圖／RADO提供

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