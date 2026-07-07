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不用飛日本了！絕美櫻花粉精品一秒上手 RADO跟你浪漫過夏日
夏日的持續高溫、酷暑讓人心情煩躁，此時粉嫩的色彩或可成為心靈的舒緩解方。瑞士雷達表（RADO）近日一次發表兩款粉色高科技陶瓷新品：真我系列櫻花粉高科技陶瓷鏤空表（R27183012）、以及True Square真我方形系列櫻花粉高科技陶瓷表（R27181902），讓高科技陶瓷賦予柔美視覺，為生活添增幾許柔和舒緩。
耐刮、耐磨、高硬度的陶瓷，同時還具備高硬度與親膚的特性，然而陶瓷燒製的色彩控制不易，難以定型量產。身為從1980年代至今長期浸淫於陶瓷領域的RADO，本次則一次帶來兩款櫻花粉色陶瓷時計，一圓、一方，展現出將時間定格後的兩種風格姿態。
其中真我系列櫻花粉高科技陶瓷鏤空表的面盤採取鏤空設計，時而形成象徵富裕的阿拉伯數字8，也可解讀為無限符號，象徵著源源不絕的餘裕、創意。表款使用了具有80小時動力儲存的Rado R734型自動機芯，機芯並使用了Nivachron™抗磁游絲，可抵禦生活中無處不見的磁場，精準運作不受磁力干擾。
True Square真我方形系列櫻花粉高科技陶瓷表則有著方形、但帶有弧度的溫潤表殼，以及同為拋光櫻花粉色的高科技陶瓷表殼和表冠；由於陶瓷的高硬度，因此切削打磨都極為困難，像是展現表款配戴者的外柔內剛、內心自有定見。柔美、帶有漸變光澤的珍珠母貝為面盤材質，並搭配四個鑽石鑲嵌的小時時標，鑽石總重約0.034克拉，並為Top Wesselton、VS-SI規格，兩只表款皆以正式上市，可洽RADO專門店如台北101、或授權經銷商詢問。
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