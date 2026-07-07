日威迷等到了！「響12年」重磅回歸 全球機場限定版7月開賣

睽違多年，日本威士忌品牌三得利（Suntory）旗下經典酒款「響12年」正式回歸市場。全新推出的「響12年日本威士忌免稅機場限定版（Hibiki 12 Years Old Travel Exclusive）」，將自7月起於全球指定機場免稅通路上市，台灣則由桃園國際機場率先開賣，消息一出即引發威士忌收藏圈與愛好者高度關注。

「響12年」曾是許多日威玩家心中的經典年份酒款，此次復刻不僅延續品牌代表性的調和工藝，也鎖定免稅市場限量供應，讓這款暌違已久的作品再次成為市場焦點。

三得利第五代首席調酒師福與伸二曾形容：「響不是用來販售，而是用來體驗。」新版響12年也延續這項理念，以山崎、白州及知多三座蒸餾所的原酒調和而成，展現品牌擅長的多層次平衡風格。

酒體以山崎蒸餾所美國白橡木桶熟成麥芽威士忌作為主軸，帶出太妃糖、奶油等甜潤香氣，再加入西班牙橡木桶熟成原酒，增添肉桂、香料與柑橘果皮氣息，最後調和珍貴的水楢橡木桶原酒，賦予標誌性的沉香、白檀與線香尾韻，形成兼具花香、果香與木質香氣的細膩層次。

除了酒液本身，新版響12年延續品牌極具辨識度的24切面瓶身設計，象徵一年24節氣與一天24小時。本次瓶身更融入櫻花與溪流的水彩藝術圖騰，以春日景致呼應日本自然美學，也讓收藏價值再添話題。

由於新品僅限全球機場免稅通路販售，市場供應量相對有限，加上近年日本威士忌持續受到國際市場追捧，預料將成為旅客出國時關注的熱門酒款之一。

此次「響12年日本威士忌免稅機場限定版」規格為700毫升、酒精濃度43%，預計7月起正式進駐桃園國際機場免稅商店，提供旅客優先選購。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「響12年」承襲了三得利三大歷史傳奇酒廠（山崎、白州、知多）的百年血統結晶。圖／三得利提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康