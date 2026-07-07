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卡比獸、皮卡丘來了！必勝客「寶可夢證件套」新登場 2款一次帶回家

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
必勝客推出「寶可夢」活動第二彈，打造全新「卡比獸證件套」與「皮卡丘證件套」。圖／必勝客提供
必勝客推出「寶可夢」活動第二彈，打造全新「卡比獸證件套」與「皮卡丘證件套」。圖／必勝客提供

寶可夢又來了！「必勝客」繼6月推出聯名活動後，即日起再推出「寶可夢」活動第二彈，推出全新「卡比獸證件套」與「皮卡丘證件套」。活動期間凡購買「一公尺派對盒」，加價518元，即可將「寶可夢證件套組」帶回家，一次擁有卡比獸款與皮卡丘款。購買指定「超值系列」個人套餐、「經典系列」個人比薩套餐、「私廚系列」個人套餐，或手工義式薄比薩雙人餐、必勝雙人套餐，加價259元則可獲得「寶可夢證件套」1個，隨機出貨。

第二彈活動也針對多款餐點加入贈送「寶可夢卡牌特典卡包」行列，購買指定口味大比薩或小比薩餐，即可獲得「寶可夢卡牌特典卡包」1份，購買芝心或火山芝心外帶買大送大或指定套餐則可獲得2份，卡牌共有「皮卡丘、菊草葉、暖暖豬、小鋸鱷」4款，隨機贈送。

另外，購買指定個人套餐或雙人套餐，加價299元可獲得「寶可夢兩用收納購物袋」，共有皮卡丘活力造型款、噴火龍霸氣造型款，隨機贈送。購買「一公尺派對盒」並加價399元，則能帶走40公分的「百變怪抱枕」。活動至7月27日為止，周邊採限量供應。同時必勝客比薩外盒也持續提供寶可夢限定包裝，另針對指定餐廳打造寶可夢主題佈置，讓玩家可以盡興拍照。

購買指定餐點，加價即可獲得寶可夢證件套，共有卡比獸款、皮卡丘款。圖／必勝客提供
購買指定餐點，加價即可獲得寶可夢證件套，共有卡比獸款、皮卡丘款。圖／必勝客提供

必勝客與寶可夢聯名活動，再加入全新「卡比獸證件套」與「皮卡丘證件套」。圖／必勝客提供
必勝客與寶可夢聯名活動，再加入全新「卡比獸證件套」與「皮卡丘證件套」。圖／必勝客提供

購買「一公尺派對盒」，加價即可一次獲得「寶可夢證件套組」。圖／必勝客提供
購買「一公尺派對盒」，加價即可一次獲得「寶可夢證件套組」。圖／必勝客提供

必勝客 寶可夢 套餐

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