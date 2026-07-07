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暑假衝屏東海生館！多項活動與優惠一次看

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
「零距離海上漫遊」讓民眾首度在博物館裡搭乘小船，緩緩航行在海底隧道正上方，讓魚群聚集在船邊，以截然不同的視角認識海洋，成為近期社群熱門打卡話題。圖／海生館提供
「零距離海上漫遊」讓民眾首度在博物館裡搭乘小船，緩緩航行在海底隧道正上方，讓魚群聚集在船邊，以截然不同的視角認識海洋，成為近期社群熱門打卡話題。圖／海生館提供

暑假正是安排出遊的最佳時機，也是最適合親近海洋的季節，屏東海生館推暑假完整攻略一次公開。不僅有全新推出的「夏日海洋季－海洋花樣嘉年華」、「零距離海上漫遊」、「鯨奇號」等精彩活動，還有暑假限定開放的親水廣場，以及教育部館所通行票、軍人免費入館等多項優惠，讓親子家庭、情侶、好友都能一次玩得盡興又划算，一站滿足今夏最夯海洋行程。

屏東海生館表示，太平洋親水廣場於暑假限時開放，提供大小朋友戲水消暑，盡情享受沁涼玩水的樂趣。此外，今年也曝光許多全新活動一次收集，包括有暑假主題活動「夏日海洋季－海洋花樣嘉年華」，外型宛如盛開花朵的珊瑚、海葵打造整面花海意象，讓賞花不只在陸地上，海底世界也能感受另一種繽紛景色。

而「零距離海上漫遊」讓民眾首度在博物館裡搭乘小船，緩緩航行在海底隧道正上方，讓魚群聚集在船邊，以截然不同的視角認識海洋，成為近期社群熱門打卡話題。

另今年四月試營運的參觀巴士「鯨奇號」亦於暑假採現場報名的方式正式啟程，連結海洋教育中心及濕地公園，探索鮮少對外開放的研究基地，為旅程增添更多驚喜。

除了精彩活動，海生館推多項優惠方案希望降低民眾出遊門檻，鼓勵走進博物館、親近海洋，讓民眾這趟暑假海洋旅程玩得開心，也省荷包，像教育部推「終身學習券&館所通行票」鼓勵全民終身學習，抽中的民眾可於即日起至116年6月30日持票無限次免費參觀包含屏東海生館在內共11處館所。為感謝國軍守護家園，即日起至8月31日止持有效軍人證正本的現役軍人，並於現場出示，本人即享免費入館優惠。

配合屏東縣政府「屏東旅遊購GO節」，民眾即日起至10月31日前入住屏東合法旅宿，並於住宿日前後七日於售票亭出示「旅遊優惠券APP畫面」及「訂購屏東旅宿證明」，即享兩張全票折50元優惠。

今年暑假，無論想探索海洋知識、搭船欣賞海岸風光、體驗沁涼戲水，或是善用各項優惠輕鬆出遊，規劃數天行程，深入體驗屏東觀光及生態魅力，屏東海生館都已準備好最完整的暑假玩法，邀請大小朋友一起走進海洋世界，留下專屬於今夏的難忘回憶。

海生館 暑假 博物館

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