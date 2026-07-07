夏季旅展下周開跑！五福推日韓2萬有找、法國8日5.99萬元起

暑假旅遊熱潮持續升溫，瞄準下半年賞楓、聖誕及跨年出遊需求，五福（2745）7日宣布將於7月17日至20日台北國際夏季旅展祭出多項限定優惠，涵蓋日本、韓國、泰國等熱門短程線，以及法國、澳洲、美加等長程線。其中日本、韓國、泰國跟團行程最低2萬元有找，法國8日伴自由行5.99萬元起，指定行程第二人最高現折2萬元，並同步推出兼具跟團便利與自由行彈性的「伴自由」系列，希望提前搶攻下半年出國商機。

2026年台北國際夏季旅展將於7月17日至7月20日在台北世貿一館盛大登場。鎖定下半年旅遊熱潮，五福旅遊全力推出秋季賞楓熱銷行程，更超前部署聖誕與跨年倒數的早鳥卡位戰。旅展現場祭出多款限定驚喜價，日韓泰跟團免2萬元、歐洲法國暢遊8日免6萬元，澳洲指定行程最高第二人折2萬元，連同熱門的郵輪假期也推出每房折萬元的早鳥優惠。

凡於現場報名指定行程可享「第二人折2,000至20,000元」不等的超值優惠。此外，現場更推出「伴自由」的創新旅程，完美結合團體旅遊的省心與自由行的彈性，提供消費者更多元的選擇。

針對買氣最旺的日本市場，五福旅遊強打抗漲回饋「日本元氣沖繩5日」，一口價只要19,999元，輕鬆暢遊美麗海水族館、首里城、波上宮與古宇利島等必訪景點。主打秋季氛圍的「楓賞花東京三溫泉5日」則祭出第二人現折4,000元優惠，帶領旅客飽覽足立花卉公園、河口湖紅葉迴廊、昇仙峽等紅葉名所。

此外，針對喜愛彈性自主的旅客，伴自由系列推出超夯的「限時限量影城三都伴自由5日」，不僅包含大阪環球影城、奈良公園餵小鹿、更安排了長腳蟹吃到飽饗宴，同樣享有第二人現折4,000元超值好康。

針對買氣極旺的韓國市場，五福旅遊主打預算與品質兼顧的精緻體驗。小資首選「釜慶真好玩5日」不走蔘肝行程，不僅能大啖韓式烤肉吃到飽，還能造訪海岸列車、世界文化遺產佛國寺、充滿文青氣息的甘川洞文化村，特惠價只要16,500元起。

針對嚮往紅葉秋景的旅客，則不能錯過「釜山大邱楓采5日」，行程包攬伽耶山、八公山等賞楓名所，並安排搭乘海雲台膠囊列車，推出第二人現折3,000元的優惠，是秋季賞楓的超值首選。此外，伴自由系列同步祭出「韓旅伴自由5日」全程無購物壓力，規劃松島中央公園、臨津閣和平纜車與展望台，並保留兩天的首爾自由行，同時滿足跟團的便利與自由探索的樂趣。

瞄準熱度不減的東南亞海島度假風潮，五福旅遊現場端出多款高CP值行程。首推超值首選「趣泰國5日」，不僅升等五星一房一廳、更暢遊洽圖洽市集、暹羅古城，還能親身體驗潑水節與傳統泰式服裝，兼具質感與在地文化，驚爆一口價只要17,900元。此外，近年買氣極旺的秘境「芽莊5日」，入住國際五星級飯店、享用龍蝦海鮮餐，並前往度假天堂蠶島享受悠閒時光，現場報名即享「第二人現折8,000元」的超狂優惠。

同時，大馬經典不敗的「漫步雲端5日」同樣買氣熱烈，行程不僅入住五星級雲頂天空酒店，更帶旅客朝聖全球最大的屋頂公園，小資一口價只要19,990元。而近期最受矚目的「夏夏叫富國島6日」伴自由行程，安排搭乘星宇航空以及安排自由活動時間讓旅客可以吃美食逛街，一口價只要27,900元，行程包含香島樂園與跨海纜車、歐風日落小鎮、親吻之橋，完美兼顧跟團的安心與自由行的愜意，是下半年海島度假的避暑首選。

首推限定賞楓企劃「楓賞美加東13日」，現場報名第二人減6,000元優惠，前16位再贈小費。行程將深入美國東岸著名的白山國家森林公園飽覽滿山楓紅，並貼心升等入住尼加拉瀑布面瀑布房，同時加贈網卡與導覽耳機，是想一睹世界級秋楓絕景旅客的圓夢首選。

此外，鎖定明年歲末團聚商機，五福強打「2027新春預購 黃金雪雙城9日」，一次暢遊澳洲藍山國家公園、悉尼歌劇院，還能體驗與超萌無尾熊合照的經典行程，旅展限定祭出最殺早鳥優惠「第二人現折20,000元」，提前卡位最划算。

而在長程線伴自由的部分，同樣強檔不斷，「法國首選8日」伴自由指定日期一口價只要59,900元，漫遊浪漫巴黎、搭乘塞納河遊船、探索蒙馬特，並自由享受時尚購物樂趣。而慢活放鬆的「CHILL墨爾本7日」伴自由行程，則涵蓋頂級酒莊品酒、大洋路絕景、神仙企鵝歸巢以及復古蒸汽火車體驗，現場報名同步享有第二人現折4,000元好康。