台鐵、高鐵便當首度進軍超商！7-ELEVEN 推雙鐵聯名便當 不搭車也能吃

暑假旅遊旺季登場，超商也搶攻鐵道商機。7-ELEVEN宣布自7月8日起推出「鐵路便當節」，首度攜手臺鐵與台灣高鐵推出雙鐵聯名便當，包含以藍皮解憂號、高鐵新世代列車為設計靈感的兩款特色便當，並同步推出臺鐵監製「梅干扣肉握便當」、奮起湖新口味握便當及高蛋白蔬食便當等新品，讓消費者不用搭火車，也能在超商品嚐經典鐵路便當風味。配合暑假檔期，7-ELEVEN也將祭出飲料抽抽樂、不可思議咖啡新品等優惠，搶攻出遊與通勤商機。

最會賣便當的超商通路與兩大鐵路便當扛霸子跨界聯名了！7-ELEVEN多年來深耕交通轉運站商圈服務南來北往的旅客，全台門市每年可熱賣超過千萬個中式便當，堪稱最會賣便當的超商通路，經典的奮起湖便當系列商品熱銷逾20年經典不敗，今年也結合「鐵路便當節」話題，7-ELEVEN同步推出「奮起湖秘製雙拼握便當」（售價59元），由奮起湖大飯店風味指導，搭配阿里山森林小火車包裝設計，掌握暑期出遊商機。

本次自有鮮食品牌「極饗」與臺鐵、台灣高鐵首度雙鐵聯名跨界合作，米飯均使用在地米種，並採用多種在地食材入菜。「臺鐵-醬燒雞鹹豬肉雙拼便當（售價129元）」包裝結合藍皮解憂號 R100 的經典意象，呼應行駛於南迴線臺東至枋寮區間的美好旅途記憶，嚴選豪華雙主菜，「鹹香鹹豬肉」鹹香下飯，展現濃厚東部風格與在地特色，以及入味多汁的醬燒「滷雞腿排」，搭配台鐵經典醬汁豆包與清炒時蔬，充分展現花東在地的特色美味，彷彿展開一段鐵道之旅。

「高鐵-烤雞金瓜炊粉雙拼便當（售價129元）」包裝結合台灣高鐵新世代列車 N700ST 概念，以科技感與舒適移動體驗為產品發想，推出雙主食新輕食便當，採用多汁軟嫩的蒜香雞腿排搭配紅藜飯，雙拼台式家常風味的「金瓜米粉」，一個便當吃到多種口味，滿足快速、美味又均衡的餐食需求。

深受上班族及學生喜愛的加熱飯糰系列「握便當」，此次也由臺鐵主廚監製調味，向2023 年鐵道生活節推出的「客家風味鐵路便當」致敬，以經典客家風味梅干扣肉為主菜，將傳統鐵路便當轉化為方便攜帶的經典滋味「台鐵梅干扣肉握便當（售價75元）」包裝結合設計採用行駛內灣支線的 DR1000 型柴油客車，將客家飲食文化與內灣鐵道風光巧妙結合，展現濃厚的地方特色，讓消費者到門市就能輕鬆品嚐以往要到特殊站點才能吃到的鐵道美食。

並且因應健康飲食與蛋白飲食趨勢，7-ELEVEN同步推出「高鐵植感風蛋白餐（售價99元）」為高鐵聯名輕食便當，嚴選植物性蛋白食材、多穀紫米飯，每份可提供22.4公克蛋白質，兼顧營養與飽足感，滿足健康飲食族群需求。除了雙鐵聯名的鐵路便當，7-ELEVEN亦持續推廣在地特色美食，榮獲農糧署第二屆「臺灣燴飯王爭霸戰」鮮食組冠軍、由遠雄悅來大飯店風味指導的「台灣鯛西魯肉燴飯（售價99元）」同步上市，讓消費者在超商也能輕鬆品嚐冠軍級在地美味。

吃便當搭配飲品消暑解渴。7-ELEVEN發現隨著高溫天數延長，每當氣溫高於30度便能帶動相關類別業績增長逾2成，尤其近幾個月以來像是無糖碳酸水等相關類別飲品，低負擔又具有飽足沁涼感更是成為消費者最愛購買的品項之一，7-ELEVEN每年暑假最優惠的「飲料抽抽樂」自7月15日起祭2件最低折扣0元起優惠，指定國際精品飲料、思樂冰、CITY TEA等涵蓋超過百款商品，購買2件指定飲料加價99元還送線條小狗飲料折疊架，外出野餐最實用。

除此之外，迎接盛夏到來，「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡」風味飲系列再推出夢幻續作「晴之國白桃風味咖啡」，承襲熱銷第一「西西里檸檬咖啡」冠軍配方，優雅融合香甜熟成白桃汁與冠軍咖啡完美結合，展現細緻高雅的輕甜果香。7月8日到7月21日推出大杯冰飲105元、嚐鮮價95元優惠。同步推薦搭配午後甜點，時下最夯「杜拜巧克力大福」、「馬修嚴選綜合莓果肉優格」等新品，為炎炎夏日帶來愉悅的食慾享受。