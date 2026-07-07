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誰是品牌展店首選？大數據揭六都消費版圖變化 台中兩指數奪冠

DailyView網路溫度計／ 網路溫度計 DailyView
台中漢神洲際購物廣場。聯合報系資料照
台中漢神洲際購物廣場。聯合報系資料照

近年台灣觀光與國旅經常成為網路熱議焦點，伴隨不少人高喊「出國更划算」，國內的實體零售與餐飲真的一片慘淡嗎？答案可能因城市而異。近期中台灣百貨爭霸戰打得火熱，被譽為商場「南霸天」的漢神，也正式插旗台中北屯，不少民眾都有共同體感：「台中越來越好逛。」

究竟這只是民眾印象，還是真有數據支持？

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，觀測2026年1月1日至6月15日六都消費議題，台中在多項指標都繳出亮眼成績。其中，最受關注的是消費議題正面聲量達27.1萬筆，為六都最高，顯示民眾對台中消費體驗累積大量正面討論；另一方面，衡量企業展店與市場信心的商業活力指數達8.39，同樣居六都第一，反映品牌及投資者持續看好台中市場發展。

網友最愛討論什麼？「品質最穩店家」掀全網蓋樓

觀測結果顯示，台中的消費議題總聲量將近49萬筆，在六都中僅次於台北。

但若進一步看到「品質」，台中消費議題的正面聲量達27.1萬筆，居六都之冠，換句話說，每兩筆台中消費討論中，就會有一筆以上是正向口碑。民眾不只是在討論台中，更是在推薦、分享、呼朋引伴。

尤其漢神洲際購物廣場在4月10日開幕當天，單日湧現6,789筆討論，衝出上半年台中消費議題的最高峰！網友們除了引頸期盼新店進駐，更紛紛幽默直呼：「台中人的錢包真的要保重！」、「台中人越來越習慣逛大型賣場了。」

同時，「台中美食」也成為六都討論度最高的美食關鍵Hashtag，網友貢獻「台中品質最穩店家」清單，狂吸逾300萬次瀏覽。另外，網友熱議的焦點從高空牛排的精緻夜景，到日式祭典風爐端燒的極致儀式感，顯見台中人「願為餐廳氛圍與用餐儀式感買單」的精緻外食消費學，已成功在全網形成強大的城市品牌磁場。

為何企業願意一直來？商業活力指數8.39透露答案

除了消費者的感受之外，企業的展店選擇同樣值得觀察。

《KEYPO大數據關鍵引擎》統計出一項「商業活力指數」，數值越高，代表市場新增展店、品牌進駐的意願越強。2026上半年，台中市商業活力指數高達8.39，居六都第一，實體店面的招商吸引力與品牌進駐動能相關討論，年增率更一舉達到+31%。

台中人口僅次於新北市，多家商場預計在2030年前陸續開幕，業界形容這是一場「激烈的百貨淘汰賽」，正是因為台中的肥沃內需值得搶。根據主計總處最新資料，台中市每戶家庭平均年消費支出已逾97萬元，金額高居六都第二，這就是各路餐飲巨頭、跨國零售業者敢於瘋狂砸重金押注的關鍵底氣。

從城市治理到慶典經濟　台中正向循環逐步成形

翻攝官網／臺中市政府經濟發展局

近年台中持續推動大型公共建設、招商投資及觀光活動，包括中央公園、國際會展中心啟用、漢神洲際購物廣場開幕以及中台灣燈會、台中購物節、台中鍋烤節等，皆頻頻登上社群焦點。

從數據分析可見，由市長盧秀燕主導的多項長效城市治理政策，將「市民日常生活」與「商業抽獎慶典」相結合，不僅創造社群討論的小確幸，更全方位活化了在地商圈、百貨與中小微型店家的基層買氣。當企業展現高度的投資信心，市府政策持續挹注議題動能，兩者精準共振為台中塑造出全台最鮮明的「消費之都」城市品牌形象。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2026年1月1日至2026年6月15日。
資料來源：
大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》。
研究方法：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理2,000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『消費活力、商業信心』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「網路好感度」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 網路好感度：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，利用語意分析對每篇主題文章進行正面、負面、中立的情緒判讀，並計算正面、負面、中立聲量與總聲量之比率。

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