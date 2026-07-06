獨／陪伴學生13年！公館「喜鵲咖啡」熄燈　粉絲不捨：大學時的回憶

把握最後的機會！台北的人氣咖啡「喜鵲咖啡（Pica Pica Café）」在今日（7月6日）宣佈，因原物料、人事等成本高騰等因素，決定將於7月31日結束營業。隨著消息出爐，粉絲也紛紛表示「大學時的回憶」、「謝謝喜鵲陪我度過快樂的約會時光」、「我的天啊！！你們肉桂捲是我唯一會吃的」

鄰近台灣大學、台電大樓捷運站的「喜鵲咖啡」，自2013年9月開業至今，已經有約13年的歷史，店內提供有美式黑咖啡、風味拿鐵、卡布奇諾等多種咖啡飲品，還有多款茶飲與果汁，另外還有潛艇堡、吐司等輕食，以及焦糖肉桂捲、檸檬生乳酪蛋糕等甜點，深獲附近居民與台大、師大、台科大等學校的學生青睞，在GOOGLE MAP累積超過1,200則評論，平均獲得4.3分。

由於環境舒適、價格親民，因此喜鵲咖啡成為許多咖啡愛好者的好去處，過去更因不限時，所以成為學生唸書、趕報告的人氣選擇，甚至開店前就要提前排隊卡位。2025年底時，為了成本考量，喜鵲咖啡針對假日時段使用限時制度，藉此提昇翻桌率。但是官方仍於粉絲團發布歇業公告。

公告中表示，「歷經了數月始終補不上的人力缺口，與之前相比更為明顯來客數遽減的寒暑假，各項原物料、人事等成本高騰，為了撐下去，我們甚至不得已實施了假日限時的措施來求生存，仍難力挽狂瀾。」並且預告將於7月31日結束營業。對於喜鵲咖啡熄燈的消息，粉絲們也感到十分不捨，表示「謝謝陪著我度過我的碩士論文地獄」、「謝謝喜鵲陪我度過研究所最疲憊的一段時光」、「大學時期最愛的愛店」、「喜鵲是我第一間去的咖啡廳」