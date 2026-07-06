父親節來了！LADY M「竹炭咖啡千層」登場　COLD STONE三麗鷗男團亮相

父親節的腳步越來越近，「LADY M」以「Deep Love for Dad」為主題，將平日難以表達的感謝化為甜蜜祝福，推出父親節限定「竹炭咖啡千層蛋糕」，以天然竹炭打造出深邃曜黑色調，餅皮內夾入融合咖啡與卡士達鮮奶油的內餡，頂層覆以咖啡風味巧克力鏡面，整體風味圓潤平衡，並帶有咖啡醇厚苦韻，6吋售價1,900元，即日起開放預購。

「COLD STONE」今夏攜手三麗鷗男團，以特務任務為主題，推出父親節限定新品蛋糕「特務男團行動」，推出父親節限定冰淇淋蛋糕，選用經典的香奶冰淇淋加OREO餅乾，搭配焦糖牛奶冰淇淋和人氣小麻糬，打造專屬父親節儀式感，同時再以化身特務的三麗鷗男團點綴，象徵爸爸守衛全家人的幸福，6吋售價1,780元。

為迎接父親節，即日起至8月9日，冰淇淋蛋糕享9折，uniopen會員享88折（吉伊卡哇冰淇淋蛋糕除外），冰心捲、切片蛋糕同享優惠。7月31日至8月9日，凡購買全品項冰淇淋蛋糕/冰心捲（切片蛋糕除外），加贈經典冰淇淋「買1送1券」1張，贈完為止。