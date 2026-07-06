高雄翰品酒店推出雲朗月餅禮盒 並祭早鳥優惠價

高雄翰品酒店推出雲朗月餅禮盒，即日起開放預購，每盒售價980元；8月27日前完成訂購，可享早鳥優惠價880元。

今年「雲朗月餅禮盒」延續去年深受好評的經典設計，外盒以雲朗觀光珍藏於義大利佛羅倫斯的歷史建築-塞里斯托里宮（Palazzo Serristori）為設計靈感。這座始建於16世紀的文藝復興宮邸，曾為美第奇家族重要盟友塞里斯托里家族所有，歷經數百年歲月淬鍊，依然展現歷史建築的優雅風華。透過細膩的視覺呈現，將義式藝術美學融入中秋贈禮，讓每一份心意更顯雋永典雅。

除了經典禮盒，今年更特別推出專屬精品手提袋，提供「溫潤卡其」與「沉穩海軍藍」兩款經典配色，採用耐用材質製作，不僅提升整體送禮質感，更可於節慶後作為日常提袋重複使用，延續禮盒價值，實踐兼具美感與環保的生活態度，讓中秋心意陪伴日常每一天。

在風味設計上，禮盒精選四款經典廣式月餅，各具特色、層次豐富，包括鹹甜交融、口感細膩的「核桃豆沙」；紅豆沙包裹雙鹹蛋黃、香濃飽滿的「雙黃豆沙」；鳳梨果香結合酥脆核桃、酸甜平衡的「核桃鳳梨」；以及細緻棗泥融合松子堅果香氣、風味典雅的「松子棗泥」，一次品嚐經典廣式月餅的多元風味。

高雄翰品酒店表示，中秋節是傳遞祝福與凝聚情感的重要時刻，今年推出的「雲朗月餅禮盒」除了延續雲朗觀光深厚的文化底蘊與經典美學，更希望透過高質感設計與兼具實用性的精品提袋，賦予節慶贈禮更長久的價值。無論是企業贈禮、商務往來或親友團聚，都能藉由一份兼具藝術美感、經典風味與永續理念的中秋禮盒，傳遞真摯心意，讓祝福不僅停留在中秋，更延續至日常生活，陪伴每一段美好時光。

因應企業及團體送禮需求，「雲朗月餅禮盒」同步推出大宗訂購優惠（與早鳥優惠擇一使用）：訂購10盒（含）以上享95折、30盒（含）以上享9折、60盒（含）以上享85折、100盒（含）以上享8折；單一配送地址訂購滿10盒（含）以上，即享免宅配運費優惠。即日起可至高雄翰品酒店預購或洽訂購專線5213899，亦可於「雲朗選物」官網同步訂購，數量有限，售完為止。