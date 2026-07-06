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搶攻涼夏與家庭客商機 百貨暑期大戰開打

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
日本人氣動漫《魔女宅急便》將於今夏首度以音樂劇形式登上台灣舞台，SOGO忠孝館戶外廣場於7月12日前，設置獨家《魔女宅急便》音樂劇限定打卡裝置。圖／SOGO提供
日本人氣動漫《魔女宅急便》將於今夏首度以音樂劇形式登上台灣舞台，SOGO忠孝館戶外廣場於7月12日前，設置獨家《魔女宅急便》音樂劇限定打卡裝置。圖／SOGO提供

隨著盛夏高溫與暑假旺季來臨，全台各大百貨紛紛推出夏日優惠與豐富的主題活動。不論是限時折扣、親子IP見面會、日系祭典體驗，或是大型改裝計畫，全面鎖定家庭客層與消暑商機。

遠東SOGO台北店：夏折扣限時優惠

遠東SOGO台北店推出「SUMMER SALE」夏折扣，集結流行服飾、戶外休閒與美妝等商品祭出限時優惠，APP會員更享點點換購物金、400元電子折價券等滿額現折回饋。針對旅遊潮，館內推出機能服飾與行李箱等旅行用品，讓消費者一站購足。此外，忠孝館企劃「國際冰品節」推出多款冰品買一送一，並引進孚日法式冰淇淋與法朋烘焙甜點坊快閃店；復興館則於7月15日起舉辦「綠市集」展售在地農特產。館外焦點則有忠孝館戶外廣場於7月12日前設置獨家《魔女宅急便》音樂劇限定打卡裝置；7月24日至8月23日更將迎來「汪汪隊出動! SOGO恐龍島夏日大冒險」，3米高人氣角色將現身，並於8月16日與22日舉辦粉絲見面會。

新竹巨城：上半年業績成長亮眼 下半年啟動千坪改裝

Big City遠東巨城購物中心表現強勁，今年上半年業績較去年同期成長10.8%。巨城精準鎖定竹科工程師偏好，導入高階電競周邊與人體工學椅，帶動相關業種成長13%；在電影效應下，娛樂休閒大增18%；加上140家話題快閃店加持，餐飲亦呈雙位數成長。展望下半年，巨城將啟動逾千坪大型改裝，引進饗賓集團旗下Buffet「URBAN PARADISE」與服飾旗艦大店。迎戰暑假，7月更引進逾30家輕食、動漫IP及誠品曬書市集等快閃店，藝文娛樂體驗不間斷。

Global Mall：500場親子活動登場 刷卡最高回饋8%

Global Mall瞄準親子商機，即日起至7月底推出「SUMMER WORKSHOP」暑假檔期，以「日系夏日祭典」為軸心結合日本特色商品展，推出手作體驗、親子職人體驗等活動，全台8店預計舉辦約500場。同時，8月9日前推出「金夏卡有利」活動，會員於活動期間使用指定信用卡累計消費滿額，最高可享5%回饋；搭配中信聯名卡於指定專門店單筆滿額再享3%回饋。另攜手可樂旅遊，推出日本環球影城五日遊及限定好禮抽獎。

宏匯廣場：抗暑商品買氣旺 全館滿3,000送200

連日高溫帶動宏匯廣場的抗暑買氣。館內冰品業種6月業績突破三百萬大關，涼感寢具與省電風扇單月銷售亦破百組。針對涼夏需求，即日起至7月22日推出全館當日累計消費滿3,000元送200元、指定3C大家電單筆滿10,000元送500元優惠，邀消費者進館吹冷氣輕鬆省。

Global Mall瞄準暑假親子商機，暑假期間全台8店預計舉辦約500場活動。圖／Global Mall提供
Global Mall瞄準暑假親子商機，暑假期間全台8店預計舉辦約500場活動。圖／Global Mall提供

宏匯廣場Beutii．formii S101高速製冷折疊手持風扇 ，推薦價990元。圖／宏匯廣場提供
宏匯廣場Beutii．formii S101高速製冷折疊手持風扇 ，推薦價990元。圖／宏匯廣場提供

今年上半年業績較去年同期成長10.8%，下半年巨城將啟動逾千坪大型改裝。圖／巨城提供
今年上半年業績較去年同期成長10.8%，下半年巨城將啟動逾千坪大型改裝。圖／巨城提供

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