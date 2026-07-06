大樹藥局戰鬥陀螺緊急追加！人夫救星出手 鳳凰飛翼、雄獅巔峰都能換

「老婆，這真的是我去大樹買奶粉送的！」這句在人夫圈流傳的經典迷因，今年7月再次成真。大樹藥局7月1日推出「購買指定商品送戰鬥陀螺」活動，不僅成功搭上暑假親子與收藏熱潮，更意外在Threads掀起超高討論度，首波限量活動短時間內即全數兌換完畢，不少玩家直呼「根本搶不到」、「敲碗加開第二波」。

面對玩家熱烈支持，大樹藥局宣布緊急追加90顆戰鬥陀螺，更首度加入眾多玩家公認的熱門陀螺《BX-23 鳳凰飛翼》、《UX-06 雄獅巔峰》等款式，希望讓更多消費者有機會完成期待已久的「陀螺自由」，也讓「人夫救星」話題持續在社群延燒。

首波活動消息曝光後，短短時間內便在Threads掀起熱烈討論，不少玩家紛紛曬出成功兌換的戰績，也有許多網友因錯過活動留言哀號，直呼「根本搶不到！」、「比演唱會門票還難搶！」、「求官方加碼！」

不少玩家更延續多年來「買新玩具都說是藥局送的」的網路迷因，笑稱大樹藥局根本是「人夫救星」，甚至有人留言表示：「終於可以光明正大把陀螺帶回家。」這波討論迅速在玩家社群與親子族群間延燒，也讓「人夫救星」再次成為Threads上的熱門話題。

玩家敲碗成功！大樹藥局緊急加碼90顆 集結眾多熱門款陀螺

由於首波活動反應遠超預期，大樹藥局決定緊急追加第二波活動，一口氣加碼9款共90顆戰鬥陀螺，回應玩家與消費者的熱情支持。加碼的90顆戰鬥陀螺中，更首度加入眾多玩家社群高度關注的熱門陀螺《BX-23 鳳凰飛翼》、《UX-06 雄獅巔峰》、《UX-09 武士星劍》、《CX-01 蒼龍勇氣》等款式。消息一出，再度引爆玩家熱烈討論，直呼「大樹真的有聽見大家的許願」、「這次一定要衝」。

第二波活動將於7月7日上午10時正式開跑，消費者至全台大樹藥局購買指定品牌奶粉及指定營養品，完成發票登錄及預購流程，即可兌換指定戰鬥陀螺1顆，全台限量90顆，依登錄順序送完為止。各款陀螺兌換方式不同，活動詳細資訊以大樹藥局門市公告為準。

陀螺自由就趁現在 「人夫救星」再度上線

大樹藥局表示，希望透過此次加碼活動，回應玩家與消費者的熱烈支持，讓更多人完成期待已久的「陀螺自由」。未來也將持續推出更多結合健康與熱門話題的創新活動，讓「去大樹買奶粉送的」不只是人夫們的圓夢理由，也讓網友笑稱，大樹藥局不只守護家庭健康，更默默守護了不少家庭的婚姻和諧。