粉紅蓬蓬頭皮卡丘超萌亮相！ 寶可夢30周年3大慶祝活動資訊一次看

為迎接寶可夢30周年，The Pokémon Company宣布多項大型慶祝活動將於10月起串聯全台陸續登場，包括大型巡迴慶典「PokéXciting! in台北」、沉浸式主題路跑「Pokémon RUN 30台灣場」，以及《Pokémon GO》限定遊戲內容與在地社群活動，邀請粉絲一起歡慶。

寶可夢自1996年推出首款《寶可夢 紅／綠》以來，今年迎來30周年里程碑。The Pokémon Company特別打造亞洲巡迴慶典「PokéXciting!」，將走訪吉隆坡、台北、新加坡、馬尼拉及曼谷5大城市，其中「PokéXciting! in台北」將於10月10日至11日在台北市信義區香堤大道廣場及周邊地區免費登場。活動最大亮點為首次亮相的台北限定粉紅蓬蓬頭「PokéXciting!皮卡丘」，將參與舞台演出與互動活動；遍布街區的「POKÉGENIC」拍照景點，也讓民眾展開城市尋寶之旅。

另一項重頭戲「Pokémon RUN 30」則以「與寶可夢一起奔向未來！」為主題，10月17日至18日於台中中央球場、10月31日至11月1日於高雄時代大道、11月14日至15日於新北大都會公園接力舉辦。即日起開放報名，參加路跑的訓練家還可獲得限定跑者裝備包，內含紀念T恤、束口袋、屬性號碼布、運動臂帶、圖鑑搜尋卡、3D變幻卡及寶可夢集換式卡牌遊戲擴充包；報名「特訓挑戰組」另附皮卡丘肩上小玩偶與精靈球隨行包。

活動結合互動式賽道、寶可夢道館、寶可夢中心補給站及圖鑑蒐集等體驗，參加者可選擇最初的夥伴寶可夢一起完成冒險，沿途挑戰象徵寶可夢世界的趣味互動關卡，抵達終點時還能見證夥伴進化。現場也將同步規劃免費入場的寶可夢嘉年華特區，包含Pokémon Center TAIPEI快閃店、寶可夢時光隧道、Nintendo Switch 2與集換式卡牌遊戲體驗區，以及皮卡丘遊行、見面會與拍照打卡區等內容。

此外，《Pokémon GO》也將加入30周年慶祝行列，將於10月推出限定遊戲內容，包括捕捉「PokéXciting!皮卡丘」及配合Pokémon RUN 30推出活動限定玩法，讓玩家在參與實體活動之餘，也能透過遊戲體驗周年慶樂趣。

在10月活動正式展開前，《Pokémon GO》也與台北捷運合作，在中山站中山藝文廊及心中山線形公園設置主題裝置；並於7月11日至12日舉辦「Pokémon GO Fest 2026：全球」現場活動，玩家可挑戰超級超夢X、超級超夢Y等極致超級團體戰，提前感受寶可夢30周年慶典熱鬧氛圍。

《Pokémon GO》將配合寶可夢30週年慶祝活動推出特別遊戲內容。圖／株式會社寶可夢提供

The Pokémon Company宣布多項大型活動即將登陸台灣，為寶可夢30周年慶典揭開序幕。圖／株式會社寶可夢提供

首次亮相的台北限定粉紅蓬蓬頭「PokéXciting!皮卡丘」。圖／株式會社寶可夢提供

報名參加Pokémon RUN 30的訓練家，皆可獲得活動專屬設計的「Pokémon RUN 30限定跑者裝備包」。圖／株式會社寶可夢提供