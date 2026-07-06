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華航攜手「竹乃屋、丸福珈琲店」推機上餐 飛往福岡、大阪可吃到

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
福岡飛往桃園、高雄的航班，商務艙主菜為「蒲燒鰻魚」。圖／華航提供
福岡飛往桃園、高雄的航班，商務艙主菜為「蒲燒鰻魚」。圖／華航提供

華航空今宣布，攜手福岡在地居酒屋名店「竹乃屋」及大阪老字號喫茶店「丸福珈琲店」，推出期間限定高空日式饗宴，即日起至9月30日搭乘從日本福岡、大阪返台的航班，即能品嚐由日本職人精神匠心打造的美饌。

「竹乃屋」起源於福岡博多，以燒鳥及各式雞肉料理為招牌，在九州地區享有極高人氣。華航為慶祝福岡航線開航50周年、竹乃屋創立50周年雙喜臨門，此次特別攜手推出兩艙等主餐聯名菜色，並於福岡飛往桃園、高雄的航班上供應。

商務艙以九州盛產的鰻魚作為主角，端出主菜「蒲燒鰻魚」；經濟艙主菜則以竹乃屋最拿手的雞肉料理設計「香烤雞腿與肉丸佐海苔絲飯」。

另外，大阪的「丸福珈琲店」則是當地最具代表性的老字號喫茶品牌之一，適逢華航桃園-大阪關西機場航線開航20周年里程碑，特別為大阪飛往桃園、高雄的航班精心設計餐點。

商務艙套餐包含前菜的玉子燒、鮮蝦玉米醬田園沙拉，主菜有雙選項「廣式燒豬五花佐米飯」、「經典慢燉牛肉佐馬鈴薯泥」，以及隨餐的蜂蜜麵包，餐後甜點則為「丸福特製珈琲捲」；經濟艙旅客則可享用「丸福布丁」做為餐後甜點。

華航與大阪老字號喫茶店「丸福珈琲店」合作推出商務艙套餐，包含前菜、沙拉、主菜雙選項、麵包及甜點，皆是融合多種元素設計而成的和風洋食。圖／華航提供
華航與大阪老字號喫茶店「丸福珈琲店」合作推出商務艙套餐，包含前菜、沙拉、主菜雙選項、麵包及甜點，皆是融合多種元素設計而成的和風洋食。圖／華航提供

華航攜手福岡在地居酒屋名店「竹乃屋」推出商務艙可品嘗到的「蒲燒鰻魚」，以及經濟艙主菜「香烤雞腿與肉丸佐海苔絲飯」。圖／華航提供
華航攜手福岡在地居酒屋名店「竹乃屋」推出商務艙可品嘗到的「蒲燒鰻魚」，以及經濟艙主菜「香烤雞腿與肉丸佐海苔絲飯」。圖／華航提供

華航大阪飛往台灣的經濟艙旅客可享用「丸福布丁」做為餐後甜點，滑潤布丁搭配細緻焦糖呈現日式甜品經典的層次感。圖／華航提供
華航大阪飛往台灣的經濟艙旅客可享用「丸福布丁」做為餐後甜點，滑潤布丁搭配細緻焦糖呈現日式甜品經典的層次感。圖／華航提供

華航 福岡 大阪

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