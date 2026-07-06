台鐵攜手7-11推出2款聯名便當 7月8日開賣

台鐵公司攜手統一超商，以「鐵路便當節」為主題，將於7月8日正式推出「醬燒雞鹹豬肉雙拼便當」及「梅干扣肉握便當」等2款聯名鮮食，分別售價129元及75元。

「醬燒雞鹹豬肉雙拼便當」主菜採用鹹香下飯的鹹豬肉，再搭配滷雞腿排，豪華雙主菜讓消費者吃得大口滿足；包裝則融入藍皮解憂號R100的經典意象，喚起南迴線悠閒旅行的美好回憶，讓品嘗便當也彷彿展開一段鐵道之旅。

「梅干扣肉握便當」則向2023年鐵道生活節推出的「客家風味鐵路便當」致敬，以經典客家風味梅干扣肉為主菜，將傳統鐵路便當轉化為方便攜帶的握便當；包裝設計採用行駛內灣支線的DR1000型柴油客車，將客家飲食文化與內灣鐵道風光巧妙結合，展現濃厚的地方特色。

台鐵表示，「醬燒雞鹹豬肉雙拼便當」售價129元，「梅干扣肉握便當」售價75元，2款聯名鮮食將於7月8日起於全台7-ELEVEN門市開賣，讓民眾隨時都能品嘗經典鐵道滋味。

「梅干扣肉握便當」。圖／台鐵提供