福勝亭「豬排、炸雞柳定食」限時199元！金子半之助「鰻魚天丼」登場

來台已經21年的日式炸豬排「勝博殿」，本次進行全面升級，其中作為全台首間門市的「新光三越天母店」，現已率先完成軟硬體更新。全新的菜單中，「特選軟嫩棒腰內豬排套餐」選用肉質柔軟的腰內部位，取不經敲打的原型肉酥炸，帶來多汁細緻的口感，每套490元起；「炸海鮮組合套餐」則使用經典炸豬排搭配生態養殖根島炸蝦，以及炸海鮮3選1（鮭魚、鮪魚、白身魚），一次享受海陸滋味，每套600元。另外還有「京都風高湯豬排海鮮鍋膳」同步登場。為慶祝新光三越天母店升級，7月12日前用餐免收服務費，消費滿500贈「勝博殿品牌醬碟」、滿千贈「商品百元抵用券」，送完為止。

日式豬排「福勝亭」自即日起至7月12日推出人氣定食快閃週，活動期間「開運豬排定食」與「鮮嫩炸雞柳定食」，原價230元，活動期間優惠價199元。其中開運豬排定食以現點現炸的豬排為主角，可以品嚐到金黃外皮與鮮嫩肉質；鮮嫩炸雞柳定食則以鮮嫩雞柳裹上酥脆麵衣，同樣是店內的人氣餐點。

日本習俗中的「土用丑日」即將到來，正適合吃鰻魚補充元氣。「金子半之助」即日起推出全新「鰻魚舞極天丼」，以肉質細嫩的蒲燒鰻魚為主角，並以噴槍炙燒帶出表層醬香，同時搭配舞菇、鳳尾蝦、青龍、茄子、玉子以及海苔天婦羅等食材，呈現層次豐富的口感以及香氣，每份429元，限於微風北車、新光A8門市販售。針對多人用餐，另有雙人套餐組合，每份899元起。

除此之外，金子半之助推出套餐升級新方案，提供蟹肉拌菠菜、胡麻彩椒青花菜、明太子玉子燒、涼拌洋蔥昆布、日式冷豆腐等品項，另有不同口味的氣泡飲品，升級價120元。

福勝亭「開運豬排定食」與「鮮嫩炸雞柳定食」限時優惠價199元。圖／福勝亭提供