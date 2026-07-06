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福岡居酒屋、大阪喫茶店餐點 華航返台航班供應

中央社／ 記者余曉涵台北6日電

華航空股份有限公司今天發布新聞稿表示，攜手福岡居酒屋「竹乃屋」及大阪最具代表性老字號喫茶店「丸福珈琲店」，9月30日前從福岡、大阪返台航班將可吃到聯名機上餐。

華航說，竹乃屋起源於福岡博多，招牌為燒鳥及各式雞肉料理，在九州地區享極高人氣，而今年是華航桃園福岡航線開航50週年及竹乃屋開業50週年，推出聯名菜色，於福岡飛往桃園、高雄航班供應。

華航表示，商務艙以九州盛產鰻魚為主角，經濟艙主菜以竹乃屋最拿手雞肉料理設計香烤雞腿與肉丸佐海苔絲飯。

此外，華航說，今年是為華航桃園-大阪關西機場航線開航20週年，為大阪飛桃園、高雄航班設計餐點，商務艙套餐有玉子燒、鮮蝦玉米醬田園沙拉，主菜有廣式燒豬五花佐米飯、經典慢燉牛肉佐馬鈴薯泥選項，經濟艙旅客有丸福布丁為餐後甜點。

福岡 華航 大阪

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