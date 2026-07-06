星宇航空攜手7-ELEVEN精品咖啡 加購限量飛機組還能抽雙人來回機票

星宇航空再度攜手7-ELEVEN旗下CITY PRIMA精品咖啡推出全新跨界合作，將以「精品生活X精品航旅」概念，於7月8日推出限量聯名周邊，將飛行元素融入日常生活。星宇航空表示，今年除推出兩款全新互動式收藏商品，更同步推出集點加價購活動及台北－東京、台北－鳳凰城雙人來回機票抽獎活動。

星宇航空指出，秉持精品航空品牌定位，持續透過機隊、服務及產品去造兼具美感與質感的飛行體驗；CITY PRIMA則以精品級咖啡豆及專業烘焙技術，提供層次豐富的咖啡風味。雙方同樣追求細節與品質，去年首度合作即獲市場熱烈迴響，今年再度攜手，希望將精品生活美學延伸至更多消費者的日常。

星宇航空說明，此次聯名活動分兩波推出限定盲盒商品，第一波自7月8日至7月21日，凡購買CITY PRIMA精品咖啡滿200元，加價129元即可獲得「星宇航空迴力飛機跑道組」乙組，全系列共四款機型，附有專屬跑道，可自由拼接成完整跑道場景，重現飛機滑行起飛的經典畫面。

第二波自7月22日至8月4日，購買CITY PRIMA精品咖啡滿200元，加價159元，即可獲得「星宇航空磁力飛機鐵罐組」，同樣推出四款盲盒設計。磁力飛機可沿著鐵罐盤旋飛行，除了能展示外，還能當存錢筒，讓航空收藏更添互動樂趣。

此外，同步登場的「CITY PRIMA 品味極致升空集點GO」活動，也推出多款旅行主題聯名商品，包括星宇航空迴力飛機跑道禮盒、自動晴雨折傘、安全扣飲料提帶及拖輪行李組等，設計皆延續星宇航空品牌美學，巧妙融入機場跑道、飛機座椅安全帶扣環及A350-1000碳纖維機身等航空元素，兼具收藏價值與日常實用性。

活動期間購買CITY PRIMA精品咖啡即可累積點數，除可兌換或加價購聯名周邊外，集滿5點還可兌換抽獎資格，有機會獲得星宇航空台北－東京或台北－鳳凰城經濟艙雙人來回機票。

星宇航空攜手 7-ELEVEN CITY PRIMA ，全新聯名活動限量開跑。圖／星宇航空提供