台南晶英引領遊客探索自然野趣 搭龍海號遊七股、夜訪台江陸蟹生態

隨著旅遊型態從城市觀光逐漸轉向沈浸式戶外體驗，台南晶英酒店今年夏季特別規畫兩款與在地自然生態緊密連結的住房專案，包含搭船深入七股潟湖水域的「夏日漫遊－龍海號生態之旅」，以及由台江里海精心規劃、充滿神秘探索感的夜間導覽遊程「蟹逅蟬鳴－台江夏夜嘉年華」，根據不同主題體驗南台灣沿海與濕地的獨特魅力。

台南晶英指出，距離飯店約四十分鐘車程的台江生態文化園區，是全台少數擁有海洋與河流交會的自然地域，不僅孕育極為豐富的生物多樣性，同時也是候鳥群遷的重要棲息地與在地漁業文化的發展重鎮。

「夏日漫遊－龍海號生態之旅」安排旅人搭乘超人氣的「龍海號」前往七股潟湖區，透過專業導覽的介紹，細讀歷經百年演變所形成的獨特海域環境，深入了解當地漁民生活與經濟發展，行程尾聲更貼心安排品嚐現烤新鮮牡蠣，打造寓教於樂的食農之旅。

若想一探大自然神秘的夜間樣貌，不能錯過「蟹逅蟬鳴－台江夏夜嘉年華」住房專案，遊程以探索台江生態區每年6月到8月、臺灣暗蟬和陸蟹最活躍的季節為主軸，首站前往城西社區，由當地農夫帶路走入西瓜田間，解說種植專業知識、並體驗手作古早味西瓜綿，感受從產地到餐桌的地方飲食文化。傍晚時分漫步於城西海岸，聆聽林間蟬鳴交織的聲響，夜幕低垂後進入防風林進行陸蟹觀察，近距離感受台江夏日限定的自然野趣。

除了精彩的戶外行程，台南晶英館內亦延伸夏日氛圍，結合四年一度的國際足球盛事，將大廳打造成熱血應援打卡區，賓客可以與超萌泰迪熊啦啦隊合照，並為喜愛的隊伍貼上預測冠軍貼紙，飯店同步規劃了「2026國際足球盛事 冠軍預測抽獎活動」，凡於7月19日前入住之房客皆可參加預測及抽獎活動，有機會抱走飯店精心準備的住房抵用券、現金禮券及住宿券等獎項。台南晶英結合生態旅遊與國際運動話題，期盼為旅客的夏日假期帶來更多互動樂趣與難忘回憶。